Vamos con Unidad a la Definición de la Coordinación de la Transformación, sin Exclusión: Carlos Puente

“En Este Proyecto Nadie Sobra”

Por Nallely de León Montellano

Carlos Puente Salas, diputado federal con licencia del Partido Verde, encabezó este jueves una asamblea informativa en la Plazuela Miguel Auza, como parte del recorrido que, dijo, realizó durante más de 60 días por los 58 municipios del estado.

Ante un nutrido número de simpatizantes, Puente Salas sostuvo que el proyecto debe estar por encima de las personas y advirtió que no hay espacio para la soberbia ni para dejar fuera a quienes forman parte del movimiento.

“Aquí no cabe la soberbia. Aquí no cabe el desdén y el hacer a un lado, al cabo que no lo necesito. Aquí todos hacen falta”, afirmó.

El legislador con licencia planteó que la unidad será uno de los puntos centrales rumbo a la definición de la coordinación de la transformación en Zacatecas, al considerar que deben participar los distintos actores y partidos que forman parte del proyecto.

“Vamos con unidad a la definición de la coordinación de la transformación. Sin exclusión. Todos somos necesarios”, expresó.

Durante su mensaje, también habló de algunas de las principales demandas que, aseguró, recogió durante sus recorridos por el estado, entre ellas la seguridad, la generación de empleos y los bajos ingresos de las familias zacatecanas.

Puente Salas sostuvo que Zacatecas necesita avanzar hacia una mayor industrialización para generar empleos mejor pagados y mejorar el poder adquisitivo de la población.

“Lo que queremos es que el dinero se sienta en el bolsillo de cada zacatecana y de cada zacatecano”, dijo.

En materia de seguridad, reconoció la preocupación de habitantes por transitar en carreteras, calles, colonias y comunidades, y destacó el respaldo que ha recibido el estado del Gobierno Federal cuando se requiere el envío de refuerzos.

El también aspirante a encabezar la coordinación del proyecto de transformación en Zacatecas aprovechó la asamblea para dar la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene prevista una visita a la entidad este viernes.

Puente Salas cerró su intervención insistiendo en que ningún actor debe considerarse prescindible dentro del movimiento y aseguró que desde el Partido Verde están preparados para continuar participando en la definición del proyecto político rumbo a Zacatecas.

“En este proyecto nadie sobra”, sostuvo ante los asistentes.