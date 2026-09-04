Entrega Tere Jiménez Reconocimientos a 20 Empresas y Universidades por sus Acciones a Favor del Medio Ambiente

Sello de Bajo Carbono

En esta edición se otorgaron 29 sellos a 20 participantes. Señaló que, a través del Gobierno del Estado, se impulsan diversas acciones para promover un desarrollo sostenible. Su participación tiene un gran valor porque representa un compromiso para mejorar sus procesos y reducir la huella ambiental: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega del Sello de Bajo Carbono a 20 empresas e instituciones de la entidad, en reconocimiento a las acciones que realizan a favor del medio ambiente y a la adopción de buenas prácticas para la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Felicitamos a las 20 empresas e instituciones educativas que reciben este reconocimiento. Su participación tiene un gran valor porque representa un compromiso para mejorar sus procesos, incorporar tecnologías más eficientes, reducir la huella ambiental de sus actividades, impulsar la innovación y abrir puertas en mercados donde cada vez tienen mayor peso los criterios ambientales”, resaltó la gobernadora.

Además, destacó que Aguascalientes es un estado que compite a nivel mundial al asumir con responsabilidad el cuidado de su patrimonio natural; señaló que, a través de la administración que encabeza, se impulsan diversas acciones para fortalecer la protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible.

Las empresas e instituciones que recibieron el Sello de Bajo Carbono son: Productos Farmacéuticos, Bebidas Mundiales Coca Cola, Nissan Mexicana, Cruz Azul Aguascalientes, NatGas Querétaro, Lala, Casa El Frijolito, Jatco, Telas Laprotex, Frigorizados La Huerta, Mezcal Cinco Barrios, San Marcos, Sabropollo, Frío Express, Gohsyu Mexicana, Rancho Medio Kilo, Frimart, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.

Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, señaló que en los dos años que se ha realizado el programa del Sello de Bajo Carbono, Aguascalientes ha logrado reducir, evitar o compensar más de 190 mil toneladas de dióxido de carbono.

“Para dimensionar lo que esto representa, estamos hablando de un impacto comparable a retirar de circulación durante un año alrededor de 44 mil automóviles y a la cantidad de carbono que una superficie de 76 mil 800 hectáreas de bosque promedio podría capturar en un año. Su compromiso refleja la responsabilidad por nuestra tierra”, indicó Macías Alicea.

Néstor René Romero Becerril, gerente general de Cruz Azul Aguascalientes, reconoció esta iniciativa del Gobierno del Estado.

“Gracias por impulsar mecanismos vanguardistas de evaluación y certificación ambiental. Iniciativas como el Sello Bajo Carbono representan mucho más que un reconocimiento: son incentivos poderosos para que las organizaciones continuemos elevando nuestros estándares y asumamos con responsabilidad el compromiso de construir un futuro sostenible en beneficio de Aguascalientes”, finalizó Romero Becerril.

En el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Norma Munguía Aldaraca, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat; Javier Arribas Quintana, ministro consejero de Agenda Verde y Transición Energética; Eduardo Piquero, director general de la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2); Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles; Javier Buenrostro Gándara, representante del Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA) y presidente de Carbono Forestal Aguascalientes; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; y Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.