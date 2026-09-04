Tere Jiménez Inaugura Expo Networking 2026; Impulsa Nuevas Oportunidades de Negocio Para Empresas de Aguascalientes

Uno de los Encuentros Empresariales más Importantes del Estado

El evento reúne a empresarios, emprendedores y líderes de distintos sectores. El objetivo es generar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación para el empresariado local.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la Expo Networking CCEA 2026, uno de los encuentros empresariales más importantes del estado en el que se reúnen líderes, emprendedores, directivos y representantes de diversos sectores productivos con el propósito de fortalecer vínculos, generar nuevas oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento económico de Aguascalientes y la región.

Durante el encuentro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), la gobernadora destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración con el sector empresarial para construir un estado con mayores oportunidades, impulsar la innovación y fortalecer las condiciones que permitan a las empresas crecer, generar empleos y elevar la calidad de vida de las familias.

“El gobierno del estado está haciendo su parte para consolidar las condiciones que favorecen la captación de más inversiones y la expansión de los negocios locales; de manera permanente reforzamos la seguridad, la paz social, el estado de derecho, la mejora regulatoria, los instrumentos de bajo carbono y la formación de capital humano especializado”, sostuvo.

Por su parte, Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, refrendó su compromiso de fortalecer los trabajos de mejora regulatoria para que las empresas locales puedan tener acceso a los trámites municipales de una forma sencilla, rápida y segura. “A nosotros nos corresponde ser facilitadores y estamos trabajando en ello”, subrayó.

Patricia Muñoz de León, presidenta del CCEA, destacó que la Expo Networking 2026 se consolida como un espacio para compartir experiencias, crear sinergias y establecer alianzas estratégicas entre quienes forman parte de la comunidad empresarial.

Dijo que, a través del intercambio de ideas y la generación de nuevos contactos, este encuentro busca abrir puertas a proyectos de inversión, emprendimiento y expansión comercial.

Muñoz de León agradeció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez: “quiero expresar un profundo agradecimiento para ti, Tere Jiménez, hemos encontrado un gran respaldo en las Mipymes, resaltar que siempre has estado con esos apoyos, hemos visto qué se puede hacer tanto en capacitaciones, en profesionalización y en todos aquellos temas que coadyuven al crecimiento, no solamente de la parte empresarial, sino también de nuestros colaboradores, de verdad gracias de corazón”, expresó.

Por último, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, reafirmó el respaldo del Gobierno del Estado para el sector empresarial: “aprovechen este encuentro para detectar oportunidades y volver a Aguascalientes un estado más próspero, más fuerte y más competitivo”, indicó.

Posteriormente la gobernadora Tere Jiménez asistió a la primera conferencia magistral de la Expo Networking CCEA 2026, a cargo del historiador Enrique Krauze, titulada “La Reconstrucción de México”.

La Expo Networking CCEA 2026 se llevó a cabo este día en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, con la participación de destacados conferencistas, como Janan Knust, fundador de KLog.co; Lourdes Martínez Villaseñor, reconocida como Woman in AI of the Year Norteamérica 2025 por su trayectoria en inteligencia artificial; y Jesús Cochegrús, especialista en disrupción, innovación y futuro del marketing.

En el evento que se realizó en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, también estuvieron presentes Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; y Verónica González López, directora del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes.