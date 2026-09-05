Discuten Propuestas Para la “Ley Areli”

Piden Reforma más Allá de los Códigos Penal y Familiar

Por Nallely de León Montellano

Fortalecer la atención de la salud mental en las escuelas, detectar conductas de riesgo desde edades tempranas y mejorar los mecanismos de justicia para adolescentes, fueron algunas de las propuestas planteadas durante el Foro “Ley Areli”, realizado este viernes en Zacatecas.

Durante las mesas de trabajo, especialistas, académicos, autoridades, legisladores y representantes de organizaciones analizaron las herramientas con las que cuenta el estado para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Uno de los planteamientos fue establecer atención permanente de salud mental en los centros educativos, con equipos multidisciplinarios que puedan identificar situaciones de riesgo y brindar acompañamiento tanto a estudiantes como a sus familias.

También se propuso utilizar herramientas de criminología educativa para detectar conductas que puedan representar un riesgo desde edades tempranas y atenderlas antes de que escalen.

En materia de justicia para adolescentes, los participantes plantearon contar con evaluaciones técnicas que permitan determinar las posibilidades de reinserción de niñas, niños y adolescentes que entren en conflicto con la ley, buscando que las medidas aplicadas respondan a criterios científicos y no contribuyan a reproducir los ciclos de violencia.

Las discusiones también alcanzaron el Código Familiar, particularmente en casos graves en los que pueda plantearse la pérdida de la patria potestad, así como una mayor responsabilidad de madres, padres y tutores en la protección de niñas, niños y adolescentes y en la reparación del daño.

En el ámbito penal se planteó revisar la posibilidad de establecer medidas emergentes para situaciones en las que exista un riesgo inmediato para la integridad de menores de edad.

Durante el foro también se señaló que el problema no necesariamente está en la falta de leyes, sino en que las disposiciones existentes se cumplan y cuenten con recursos suficientes para prevenir la violencia, atender a las víctimas y trabajar en la reinserción.

Las propuestas fueron discutidas en cuatro mesas y serán recopiladas por la colectiva Alas de Justicia Tabasco, Zacatecas, que anunció que elaborará un documento técnico con los planteamientos surgidos durante el encuentro.

Finalmente, Julieta Garza Camacho, representante de la colectiva, explicó que la intención es que el trabajo no se limite a modificaciones al Código Penal y al Código Familiar, sino que incluya también políticas públicas de prevención, acceso a la justicia y protección integral de niñas, niños y adolescentes.