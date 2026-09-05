Que Sepa el Pueblo de San Luis Potosí que Estamos Siempre Cerca: Presidenta Sheinbaum

981 Mil 576 Potosinos Reciben los Programas Para el Bienestar

En la entidad se realiza el Tren Ciudad de México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo que ya se está licitando; el Tren Ciudad de México-Querétaro, que tiene un avance del 40%; el acueducto El Peaje-San José y se construirán 49 mil 800 viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que siempre estará cerca del pueblo de San Luis Potosí, muestra de ello es que en la entidad los Programas para el Bienestar benefician a 981 mil 576 potosinas y potosinos.

“Que sepa el pueblo de San Luis Potosí que estamos aquí siempre cerca de ustedes, que un gobierno que está cerca del pueblo es imposible que alguien le haga daño. Miren que hemos vivido campañas sucias, hemos vivido campañas en redes sociales hechas con bots, con robots comprados con dinero, prácticamente la mayoría de los medios de comunicación en contra del gobierno y andamos con un apoyo del 70 por ciento en el país”.

“Y eso es por no traicionar al pueblo, y que sepan que llevamos los principios del movimiento en el corazón y en el pensamiento: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de San Luis Potosí ni al pueblo de México”, puntualizó.

Señaló que desde la Cuarta Transformación se defiende a México como un país soberano, con libertades, democracia y con justicia social, donde hay distribución de la riqueza, por ello este año se destina a nivel nacional un billón de pesos a los Programas para el Bienestar.

Informó que en San Luis Potosí, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores la reciben 335 mil 802 personas; la Pensión para personas con discapacidad, 52 mil; la Pensión Mujeres Bienestar, 76 mil 236 beneficiarias; la Beca Rita Cetina para secundaria, 120 mil; mientras que el apoyo de útiles y uniformes escolares lo reciben 140 mil 800 estudiantes; y Jóvenes Construyendo el Futuro le da su primer empleo a 19 mil 532 personas.

A su vez, la Beca para estudiantes de Nivel Superior se entrega a 7 mil 500 jóvenes; la Beca para estudiantes de nivel Medio Superior a 85 mil 261; además 10 mil 700 familias de escasos recursos reciben un apoyo para niñas y niños; 156 mil 691 niñas y niños reciben Leche para el Bienestar, y 2 mil 647 escuelas públicas y 82 prepas fueron intervenidas con el programa La Escuela es Nuestra.

En cuanto a los apoyos para el campo, destacó que 56 mil 637 productores reciben Producción para el Bienestar; 51 mil 890 Fertilizantes Gratuitos; y 16 mil 895 Sembrando Vida.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que en la entidad se realizan obras de infraestructura como el tren Ciudad de México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo, que ya se está licitando; además, informó, el tren Ciudad de México-Querétaro, registra un 40 por ciento de avance, aunado a que ya se construye el tren que va de Monterrey a Nuevo Laredo.

Además, avanza la modernización de la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, de la Ciudad Valles-Tampico, y se construye el nuevo libramiento Matehuala-Entronque Puerto México. Al mismo tiempo, la Conagua realiza el acueducto El Peaje-San José, con Vivienda para el Bienestar se construirán 49 mil 800 viviendas en el sexenio, se regularizarán 8 mil escrituras y ya se reestructuraron 118 mil créditos.

También se edifican más prepas y una Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los hospitales de Rioverde y de Ciudad Valles; mientras que a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) se han entregado recursos de forma directa a 535 comunidades y entraron en operación 33 Centros LIBRE para las Mujeres.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que en la entidad se apoya y se respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum porque se quiere continuar con el gran cambio que es la Cuarta Transformación.