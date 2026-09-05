Seguridad, el Tema Central de la Mañanera del Pueblo en Zacatecas

También Presentó su Segundo Informe de Gobierno, en Plaza de Armas

Por Nallely de León Montellano

La seguridad y el ataque con un vehículo cargado con explosivos ocurrido en Ojocaliente estuvieron entre los principales temas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas este viernes.

La mandataria inició su agenda en las instalaciones de la Onceava Zona Militar, en Guadalupe, donde encabezó su conferencia matutina acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el reporte sobre el ataque ocurrido el pasado 31 de agosto contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

Informó que 11 personas resultaron lesionadas, todas fuera de peligro, y que hubo daños en 10 viviendas. También dio a conocer la detención de tres personas relacionadas con una célula delictiva presuntamente vinculada con estos hechos.

El atentado ocurrió pocos días antes de la visita presidencial y fue uno de los asuntos centrales de la reunión de seguridad.

Durante la conferencia también se habló del uso de drones comerciales por parte de grupos delictivos para vigilar rutas relacionadas con actividades ilegales. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, señaló que existe coordinación con autoridades de Estados Unidos para atender este tipo de situaciones.

El campo zacatecano también formó parte de la reunión, con la presentación de acciones federales relacionadas con el sector agrícola.

En la Plaza de Armas, Sheinbaum destacó que 710 mil zacatecanos reciben de manera directa alguno de los Programas para el Bienestar, cifra que representa una parte importante de la población del estado.

También habló de seguridad y respaldó al gobernador David Monreal Ávila al señalar una reducción de 96 por ciento en los homicidios dolosos entre 2021 y 2026. Entre los datos que destacó estuvo además el salario mínimo de 18 mil pesos para los policías.

Durante su mensaje, la presidenta también llamó a quienes cumplan con los requisitos a participar en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros.