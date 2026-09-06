En Colima, Presidenta Claudia Sheinbaum Refrenda que el Pueblo es el Camino y el Destino de la Cuarta Transformación

Recuerda Atraco del Fobaproa de los Gobierno de Salinas y Zedillo

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el Fobaproa nunca se va a terminar de pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales que convirtieron una deuda privada en pública. En contraste, informó que con la Cuarta Transformación en Colima, 245 mil 365 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar con una inversión social de 6 mil 38 mdp.

Colima, Colima.- En Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el pueblo es el camino y destino de la Cuarta Transformación, en contraste con los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en los que se rescataron a los banqueros y a los grandes empresarios con el dinero del pueblo y cuya deuda del Fobaproa nunca se dejará de pagar, lo que demuestra la irresponsabilidad de las administraciones del pasado.

“Por eso les pregunto: ¿El pueblo de México quiere regresar al pasado? ¡No! ¿Vamos a seguir en este gobierno defendiendo la Transformación? ¡Sí! Es el camino del pueblo de México. Por eso ahora ha cambiado el modelo. En el 2018 el pueblo de México dijo: ‘basta de empobrecimiento, de corrupción, de privilegios; es hora de la Cuarta Transformación de la vida pública de México’”, afirmó desde la Unidad Deportiva Morelos, en Colima.

La Presidenta detalló que al Fobaproa –que posteriormente se le denominó IPAB– se le destinan cada dos años del presupuesto público 50 mil millones de pesos (mdp) que solo van a una parte de los intereses de dicha deuda.

“Fíjense, les voy a leer tal cual me lo dictó el secretario de Hacienda: ‘cada dos años pagamos del presupuesto público 50 mil millones de pesos al IPAB, pero eso solo corresponde a una parte de los intereses de esa deuda; el capital y la otra parte de los intereses, se tiene que adquirir deuda para pagar el IPAB’. “Ya ven que cuando uno adquiere una deuda va pagando capital e intereses para ir disminuyendo. Bueno, no, resulta que solo se paga una parte de los intereses. Por eso, digo y sostengo que increíblemente nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa. Esa fue la irresponsabilidad de aquellos gobiernos del pasado”, agregó.

En contraste con el neoliberalismo, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que 245 mil 365 colimenses reciben los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, a través de una inversión de 6 mil 38 millones de pesos (mdp), los cuales se distribuyen de la siguiente manera: La Pensión para Adultos Mayores beneficia a 92 mil 288 personas; la Pensión a personas con Discapacidad a 12 mil 634 derechohabientes; Jóvenes Construyendo el Futuro a 9 mil 25; Producción para el Bienestar a 3 mil 45 productores; Fertilizantes Gratuitos a 4 mil 538; Sembrando Vida a 4 mil 231; Leche para el Bienestar a 39 mil 900 familias; Bienpesca a mil 179; La Escuela es Nuestra a 202 planteles de Educación Básica y 34 de Media Superior; la Pensión Mujeres Bienestar a 22 mil; la beca para universidad a mil 81 estudiantes; y la beca Rita Cetina a 29 mil 231 estudiantes de secundaria, así como a 36 mil 161 alumnas y alumnos de primaria para uniformes y útiles.

En materia de obra pública, la mandataria destacó la reconstrucción del Puente Chical y Las Tunas; los nuevos puentes de La Presa en Ixtlahuacán y de ingreso a Manzanillo; el Libramiento Arco Sur y Arco Norte en Colima; un avance del 70 por ciento en la modernización de la Autopista Armería-Manzanillo; avance del 40 por ciento para el proyecto Agua para Colima; la conservación de la Red Federal de Carreteras; la construcción de 20 mil 700 nuevas viviendas, 53 mil familias beneficiadas con la reestructuración y condonación de créditos impagables y regularización de mil viviendas; tres ampliaciones de preparatorias, un nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Manzanillo; una nueva Central de Ciclo Combinado; 11 Centros LIBRE para las mujeres y dos deportivos del programa México Imparable.

Adicional a esto, anunció que en este mes de septiembre iniciarán las asambleas para la construcción de 198 consultorios del IMSS Bienestar en Colima, que forman parte de los 12 mil que se van a construir en todo el país a partir del próximo mes de enero; así como la conclusión de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció la novena visita de la Presidenta en estos dos años y reconoció su capacidad para identificar problemas complejos para darles una solución, como fue el impulsar la construcción de estos consultorios médicos del IMSS Bienestar que llegarán a Colima el próximo año.

“Desde Colima, reiteramos nuestro convencido respaldo para seguir andando juntas y juntos de la mano del pueblo, porque coincidimos plenamente con usted: el pueblo es nuestro camino y el pueblo es nuestro destino”, agregó.