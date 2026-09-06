Con Medallas y Récords, Aguascalientes se Consolida Como el Gigante del Deporte en 2026

Mayor Participación en Escenarios de Alto Nivel

La obtención de preseas en competencias nacionales e internacionales se ha vuelto una constante. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe los deportistas de Aguascalientes aportaron 11 medallas a la delegación mexicana. Además se obtuvieron 150 medallas en la Olimpiada Nacional.

A lo largo de 2026, el deporte de Aguascalientes ha registrado avances importantes.

La presencia de atletas del estado en competencias nacionales e internacionales, así como los resultados obtenidos, reflejan un crecimiento notable en comparación con años anteriores y una mayor participación en escenarios de alto nivel.

Uno de los momentos más relevantes del año se vivió durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la representación de Aguascalientes contribuyó con 11 medallas para México en distintas disciplinas.

En tiro con arco, Rodrigo González consiguió dos medallas de plata: una en compuesto individual y otra en compuesto por equipos masculino.

En pentatlón moderno, Yael Marmolejo también subió en dos ocasiones al podio, al obtener la medalla de oro en equipo mixto y el bronce en la competencia individual.

La nadadora de aguas abiertas, Dalia Moreno, sumó dos preseas para la delegación mexicana: oro en los 3 kilómetros sprint y bronce en los 10 kilómetros.

En patinaje de velocidad, Carlos Monsivais consiguió dos medallas de plata, en las pruebas de mil metros sprint y 500 metros más distancia.

Por su parte, Ridley Malo formó parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos de ciclismo de pista, mientras que Adair Gutiérrez Prieto consiguió la medalla de plata en la prueba de cross-country de ciclismo de montaña.

La participación aguascalentense también estuvo presente en el polo acuático femenil, con Mia Brondo y Diana Guzmán como integrantes de la Selección Mexicana que obtuvo la medalla de plata.

Estos resultados permitieron que Aguascalientes cierre su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 11 medallas; esto consolida un año de resultados importantes para los atletas y refleja el trabajo que se desarrolla desde las diferentes disciplinas deportivas.

Además, a estos resultados se suman la medalla de plata obtenida por Ignacio Martínez en la prueba de 50 metros pecho, así como la medalla de bronce conseguida por Silvestre Rincón en la prueba de 50 metros libres, ambos dentro de la Serie Mundial de Paranatación Guadalajara 2026.

Así como el tercer lugar de Juan Diego Salazar en la disciplina de boccia, en Alabama, Estados Unidos; el récord panamericano impuesto por Roberto “Rayo” Márquez en atletismo con medalla de oro, en la máxima competencia continental del deporte estudiantil; y las 150 medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional, lo que representa la máxima cosecha para Aguascalientes en esta competencia.

Desde Aguascalientes impulsamos las acciones necesarias para que cada vez más atletas aguascalentenses puedan alcanzar sus sueños, llegar a competencias de alto nivel y sumar nuevos logros para Aguascalientes, el Gigante del Deporte.