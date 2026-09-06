Programa General Para Festejar las Fiestas Patrias Este 15 de Septiembre Tendremos Actividades Gratuitas Para Toda la Familia. 2:00 pm – Entrega de Boletos Para Antojitos en Plaza Patria 4:30 pm – Festival Artístico en Plaza Patria. 6:00 pm – Palacio de Gobierno Abre sus Puertas Para Recibirte con Antojitos Típicos, Música y Muchas Sorpresas. 10:00 pm Grito de Independencia Al Terminar el Grito de Independencia, Disfruta del Concierto de YURI en Vivo. ¡Todas las Actividades son GRATUITAS!