Llegan Tarde las Propuestas de Ángel Román: Viramontes

No Ataca “Canonjías de los Grupos de Privilegio”, Deplora

Llegan Tarde las Propuestas de Ángel Román: Viramontes * “Solo son Declaraciones que no Tienen Efectos Reales en los Hechos Concretos”

Por Gabriel Rodríguez

Un día después de que el rector Ángel Román Gutiérrez presentara su primer informe de actividades al frente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la académica universitaria Sonia Viramontes Cabrera criticó las propuestas del funcionario y precisó que “estas llegan tarde” pero que, “además, en su discurso no se vislumbran posibilidades reales de abatir las canonjías de los grupos de privilegio al interior de la UAZ, por lo que el desastre universitario ya es permanente”.

A su lado, tres o cuatro investigadores expresaron su punto de vista sobre el documento que el pasado sábado Román Gutiérrez entregó al consejo universitario, pero exigieron no dar a conocer sus nombres “porque los grupos de privilegiados alrededor del rector, pueden ser virulentos”.

Viramontes Cabrera señaló que cuando Román Gutiérrez menciona en su discurso que “llevará al consejo universitario las estrategias para enfrentar la crisis de la UAZ, su afirmación ocurre cuando menos un año después de haber iniciado su gestión como rector y a ocho meses del ejercicio presupuestal del año próximo 2027”.

La doctora en filosofía e historia de las ideas dijo que la propuesta sobreviene de manera tardía, “toda vez que, como él mismo lo ha señalado, el dinero en la universidad se termina en octubre de este año”

“Es decir, que estamos cuando menos a un mes de que se termine el dinero y en realidad ni él ni su equipo han tomado medida concreta alguna al respecto”.

La investigadora universitaria aseguró además que el rector habría señalado que “desde el pasado viernes 5 de septiembre se pagaría la prima de antigüedad para los funcionarios, tal y como lo señala el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) hecho que, si se llegara a cumplir –habría que ver en qué medida es cierto–, presenta el problema de que muchos de los funcionarios universitarios de enero a agosto de 2026 cobraron ya muy por encima de lo que les correspondía ese beneficio”.

Además, advirtió que “el dinero que hace falta para cerrar el año 2026 aumentó, acorde con las declaraciones del propio rector Ángel Román, de 700 millones de pesos a 517 mdp más que se deben al SAT.

“Entonces faltan cuando menos mil 217 mdp para cerrar el año actual, más lo que se debe al ISSSTE para 2026”, atajó; “eso significa que el rector no nos quiere decir las cosas tal y como son en realidad, sino que las emite de manera parcial para no referir lo que realmente ocurre y con ello, tratar de confundir en su discurso”.

Además, señaló que “si es verdad que no se creó el fideicomiso para las jubilaciones, él tiene más de 20 años como funcionario, por lo que deberíamos saber qué ha hecho durante todo ese tiempo para enmendar la mala administración universitaria.

“Jamás nos explicó dónde se encuentra el trabajo de la Comisión para la Reforma Universitaria, porque muchos como yo sospechamos que no hay avance sustantivo en la materia a pesar de las declaraciones triunfales y entusiastas de su parte”, lamentó.

“En resumen, dijo, no hay medidas concretas para enfrentar la crisis, sino sólo declaraciones que no tienen efectos reales en los hechos concretos y que ubican a la UAZ al borde del desastre económico en un momento en el que, como todos sabemos, nadie quiere ayudarla incluso desde la propia federación”.

De igual manera, dijo que, por ejemplo, el hijo del exrector Antonio Guzmán trabajaba por honorarios el semestre pasado, pero que en el actual periodo “ya está en nómina; ese es un ejemplo de lo que se replica muchas veces en la universidad como en el caso de la compra de votos que hace la rectoría en cada elección, hechos todos los cuales salen muy caros a la universidad”.

Otras Declaraciones

Algunos otros académicos, quienes se negaron a dar sus nombres por temor a represalias, señalaron que “el rector Ángel Román Gutiérrez no deja de mentir”.

Uno de ellos dijo que “a Román Gutiérrez se le olvida que las prestaciones dobles a algunos de los funcionarios fueron cubiertas con gasto corriente, que existen además cientos de trabajadores del Sindicato de Trabajadores (STUAZ) que han engrosado innecesariamente la nómina”.

Otra más añadió que “es muy lamentable que en la UAZ los ingresos por cursos de posgrado se utilicen para pagar doble al profesorado, hechos todos los cuales, multiplicados, representan un conjunto de anomalías conducentes a la quiebra económica inevitable de la institución.

“Lo más grave es el retroceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que la UAZ no tiene un plan de formación de profesores y, además, todas las puertas están cerradas a cualquier cambio académico y no hay consejos científico- editoriales que supervisen los materiales que se dan a los alumnos”.

Advirtieron no olvidar “el pago de cursillos, figura que no existe y muchas otras irregularidades más entre la multiplicidad con las que se ha congraciado a este rector, todo lo cual no puede dejar de ser una barbaridad, un exceso, un abuso de su parte y del equipo gobernante y de la casta dorada que lo llevó al poder”.

Otro más, en tono enfático advirtió que “en la UAZ se sigue contratando personal cada semestre y que a los profesores por honorarios se les deben hace tiempo sus salarios; es decir, que no cotizan al SPAUAZ ni tampoco tienen seguridad social”, argumento que, por cierto, ese funcionario no citó en su discurso.

Para concluir, una joven maestra que atraviesa por alguno de los casos citados, indicó: “El rector no quiere eliminar a su clase dorada, pero si podría ser que el consejo universitario lo destituya por ese y otros aspectos violatorios a la norma”.