No hay Ganador Todavía: José Narro

“No Vamos a Contribuir ni con Rumores ni con Especulaciones”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado federal con licencia, José Narro Céspedes expresó: “Nosotros no competimos por ningún cargo y solamente estamos en espera de la definición del ganador o ganadora para elegir al candidato por Morena en 2027, por lo que estaremos atentos de los resultados que al respecto brinde la comisión de elecciones”.

Narro Céspedes dijo que “el proceso se encuentra en este momento en manos de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de la dirigencia nacional de Morena y, hasta el momento, no hay definición oficial”.

Lo anterior, explicó, “porque hay gente que dice ya hay ganadoras y ganadores, lo cual no es cierto, ya que el ganador va a ser el pueblo de Zacatecas”.

En ese sentido, replicó que “Zacatecas va a respetar los tiempos, las reglas y la decisión de nuestro movimiento, ya que no vamos a contribuir ni con rumores ni con especulaciones”, advirtió.

“Nosotros de cualquier manera seguiremos trabajando, seguiremos recorriendo Zacatecas para escuchar a la gente y construir organización y con el fin de atender los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Fue en ese momento cuando dijo que “su aspiración personal no ha sido solamente por un cargo, sino que aspiramos a construir un proyecto para Zacatecas que permita al estado ponerse de pie y recuperar su dignidad”.

Añadió que el estado requiere iniciar una nueva etapa de grandeza “pues esa es nuestra obligación y para eso trabajamos”.

Relató que las autoridades electorales de su partido informaron que el pasado mes de agosto se daría a conocer al triunfador por su partido, “nos dijeron que las encuestas iban a formar parte de la decisión, tomando en cuenta los antecedentes como honestidad, el compromiso y los valores éticos”, detalló.

Fue por eso que José Narro solicitó una licencia temporal por dos meses al cargo en San Lázaro por lo que hay un diputado suplente en su lugar.

Al retomar el tema de entrada, advirtió que hasta hoy “no existe ninguna resolución oficial a pesar de lo cual vienen decisiones fundamentales para el estado, como en el caso del presupuesto para el 27, los recursos para las universidades y los fondos para el campo”, entre otros.