Presidenta Claudia Sheinbaum Informa que en Coahuila 884 mil 942 Personas Reciben un Programa Para el Bienestar

Con una Inversión de 19 mil 223 mdp

Destacó el avance en la construcción del Tren Ciudad de México-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, de un puente en Piedras Negras, la tecnificación de riego en la Laguna y la inversión en infraestructura hospitalaria.

Saltillo, Coahuila.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que su gobierno siempre trabajará por el bienestar del pueblo de México, por ello informó que en Coahuila 884 mil 942 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar con inversión social de 19 mil 223 millones de pesos (mdp).

“Siempre vamos a trabajar por el bienestar del pueblo de México y a defender esos principios de los que les hablaba al inicio de la conversación. México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, por la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia. Esos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo. Así que en el mes de la patria siempre vamos a decir: México es un país libre, independiente y soberano. Y eso nos une a todas y todos los mexicanos”, informó desde el Auditorio Parque las Maravillas en Saltillo, Coahuila.

En su recorrido Honestidad y Resultados, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal detalló que las y los derechohabientes de los Programas para el Bienestar en Coahuila se distribuyen de la siguiente manera: 326 mil 570 de la Pensión para Adultos Mayores, 28 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad, 6 mil 700 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 86 mil 82 de la beca Benito Juárez, 10 mil 569 de Producción para el Bienestar, 8 mil 565 de Fertilizantes Gratuitos, 89 mil familias con Leche para el Bienestar, 808 escuelas de Educación Básica y 181 de Media Superior de La Escuela es Nuestra; así como de los nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina para secundaria y en su modalidad para uniformes y útiles en beneficio de estudiantes de primaria.

En cuanto a obras, destacó el avance en la construcción del Tren Ciudad de México-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo; la ampliación de la carretera 57 que va de Monclova a Saltillo; un puente en Piedras Negras; la conservación de la Red Federal de Carreteras; una nueva conexión urbana en Saltillo-Ramos Arizpe; la tecnificación del riego de la región Lagunera; la ampliación del programa Agua Saludable para la Laguna.

En materia de salud resaltó la inauguración del Hospital “Dr. Francisco Galindo Chávez”; la sustitución de un consultorio de atención familiar del ISSSTE; la construcción del Hospital General del IMSS en Saltillo; las nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en Santa Bárbara y El Cortijo, de Saltillo; la sustitución del Hospital Rural en Matamoros y la ampliación del Hospital Rural de San Buenaventura.

Además de la construcción del Centro Integral Ganadero, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas (FAISPIAM), la construcción de 29 Centros LIBRE para las mujeres, el inicio de la edificación de 78 mil 590 nuevas viviendas y reestructuración de créditos impagables en beneficio de 275 mil familias.