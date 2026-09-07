Que Santos González Recuerde que yo fui Quien lo Destapé: Carlos Puente Salas

“Y que no Olvide que el Verde lo Amparó Antes que Morena”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado federal con licencia por el Verde, Carlos Puente Salas, dijo que “mantiene buena relación con el gobernador David Monreal y que ocurre lo mismo con el legislador local Santos González en su carrera por la alcaldía local, incluso cuando Rodrigo Reyes lucha por el mismo puesto”, advirtió.

Sin embargo, Puente Salas fue preciso al señalar que, en semanas pasadas, cuando se aprobó en el Congreso local la desaparición de curules plurinominales a nombre de los partidos, “Santos González tuvo necesidad de levantar la mano y con ello visibilizarse, pero además en el afán de que alguien lo viera.

“Además, González Huerta está peleándose con Rodrigo (Reyes Mugüerza) la candidatura a la capital de manera abierta bajo los argumentos de que con su voto tendrían más diputados en la Legislatura.

“El caso es que, sin darse cuenta, al gobernador David Monreal nomás lo metieron en una bronca porque yo de esos ayudantes no quiero para el caso del ‘no me ayudes compadre’”.

Lo anterior, respecto de los probables distanciamientos que el Verde pudiera tener con el gobernador Monreal y su equipo, debido a que, por ejemplo, un día anterior Puente Salas no pudo estar presente en plaza de Armas durante el mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum, “al cual no lo dejaron entrar”, ante lo cual Puente Salas precisó: “Soy vertical y con todos ellos hay una relación institucional”.

Sin embargo, le recordó a González Huerta que “se recuerde como me recuerdo yo, que fui yo quien lo destapé y que no olvide que el Verde lo amparó antes que Morena por lo que no volví a acompañarle en ningún templete hasta que fuimos a una gira hace meses”.

Subrayó que con González Huerta “me une una relación institucional en la que, por fortuna, no me he visto obligado a pedirle nada, pues creo de manera firme en la división de poderes y (supongo) que él está cumpliendo con su encargo y yo con el mío.

“Y por eso me permito, porque para ello tengo la calidad moral para referirle que amor y paz por medio de una muy buena relación con él”.