Somos un Gobierno del Pueblo y Para el Pueblo de México, esa es la Esencia de la Cuarta Transformación: Presidenta Claudia Sheinbaum

En NL, Bienestar Beneficia a más de 1.5 Millones de Personas

Destacó obras como el tren de pasajeros CDMX-Monterrey-Nuevo Laredo, un Libramiento en Matehuala y nuevos hospitales en Juárez, Monterrey y Santa Catarina.

Monterrey, Nuevo León.- En Monterrey, Nuevo León, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que seguirá trabajando junto a las y los mexicanos, ya que la esencia de su gobierno es velar por el pueblo y para el pueblo; ejemplo de ello, informó, es que más de un millón y medio de habitantes de la entidad reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Vamos a seguir trabajando juntos, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca. Somos un gobierno del pueblo, que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la esencia del Gobierno de México. ¡Que viva Nuevo León! ¡Que viva México!”, afirmó desde la Explanada de los Héroes.

Como parte del recorrido Honestidad y Resultados, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal señaló que los Programas para el Bienestar son amor convertido en política pública, lo cual va acompañado de la generación de empleo a través de la obra pública, el incremento en términos reales del 154 por ciento en el salario mínimo e inversiones para impulsar el desarrollo del país, bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Detalló que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Nuevo León se distribuyeron de la siguiente manera: 583 mil de la Pensión para Adultos Mayores, 49 mil 415 de la Pensión para Personas con Discapacidad, 6 mil 428 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 140 mil 421 de la beca Benito Juárez, 11 mil 495 con Producción para el Bienestar, 9 mil 723 con Fertilizantes Gratuitos, casi 80 mil familias con Leche para Bienestar, 845 escuelas de Educación Básica y 80 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina para secundaria y su modalidad para uniformes y útiles en estudiantes de primaria.

En obra pública, destacó la construcción de la línea de trenes de pasajeros que va a conectar Ciudad de México-Monterrey-Nuevo Laredo, un nuevo Libramiento en Matehuala y la conservación de la Red Federal de Carreteras. En materia de salud, señaló la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en Juárez, la sustitución de una UMF en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE en Monterrey.

Mencionó también la creación de cinco nuevas preparatorias del Bachillerato Nacional, la construcción de 24 Centros LIBRE para las mujeres, el avance del 14 por ciento del programa de Vivienda para el Bienestar con la edificación de 79 mil 800 nuevas viviendas, la reestructuración de 616.4 mil créditos impagables y la entrega de 3 mil escrituras. En materia de seguridad destacó la disminución en el promedio diario de homicidios dolosos para la construcción de la paz en la entidad.