Aguascalientes se Mantiene Entre los Estados con Mejor Desempeño Económico de la Región

Está en el Top Tres: México ¿Cómo Vamos?

La entidad se ubica en el top tres de la región con 80 puntos, por encima del promedio nacional de 66.8, de acuerdo con la organización México ¿Cómo Vamos?

Aguascalientes se ubica entre los estados con mejor desempeño económico de la región Bajío, al colocarse en el top tres del Semáforo Económico 2026 que elabora la organización México ¿Cómo Vamos?, en la medición correspondiente al primer trimestre del 2026.

De acuerdo con este análisis que evalúa el comportamiento de diversos indicadores económicos, Aguascalientes obtuvo 80 puntos, resultado que supera de manera significativa el promedio nacional de 66.8 puntos, en el periodo de referencia.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, destacó que estos resultados reflejan las condiciones favorables que prevalecen en Aguascalientes para el crecimiento y desarrollo de los negocios, gracias al impulso de políticas públicas que generan certeza jurídica, fortalecen la competitividad y contribuyen a mantener un entorno de seguridad.

Subrayó que el Gobierno del Estado mantiene el compromiso de fortalecer las capacidades de las empresas instaladas en la entidad, generar mejores condiciones para la inversión y facilitar la creación de empleos formales, que, a su vez, representan mayores oportunidades para las familias de Aguascalientes.

Entre los indicadores que destacan en dicho análisis se encuentra la reducción de la pobreza laboral, que pasó de 33.6 en el mismo periodo de 2025, a 27.2 por ciento, muy por debajo del promedio nacional de 30.7 por ciento. Este avance significa que una mayor proporción de las familias cuenta con ingresos suficientes provenientes del trabajo para adquirir la canasta alimentaria.

Asimismo, Aguascalientes mantiene un desempeño favorable en materia de productividad, al registrar un valor generado por hora trabajada de 230 pesos, por encima del promedio nacional que fue de 222 pesos, lo que refleja la capacidad productiva de las empresas y de las y los trabajadores de la entidad.

En materia de finanzas públicas, el estado también presenta resultados positivos. La administración responsable de los recursos permite mantener finanzas sanas y destinar mayores recursos a la inversión pública, ya que por cada peso que se destina al pago de la deuda pública, Aguascalientes canaliza 2.48 pesos a inversión pública, lo que fortalece las condiciones para el desarrollo y la generación de infraestructura.

Garza de Vega señaló, por último, que el Gobierno del Estado seguirá impulsando acciones que fortalezcan el crecimiento económico, eleven la competitividad de las empresas y generen más oportunidades para las y los aguascalentenses, a fin de que el desarrollo económico se traduzca en una mejor calidad de vida para las familias.