Yuri en Aguascalientes Para Celebrar las Fiestas Patrias

Este 15 de septiembre, los festejos patrios por el 216 Aniversario de la Independencia de México contarán con la presencia Yuri; además tendremos actividades gratuitas para toda la familia.

2:00 pm – Entrega de boletos para antojitos en Plaza Patria

4:30 pm – Festival artístico en Plaza Patria.

6:00 pm – Palacio de Gobierno abre sus puertas para recibirte con antojitos típicos, música y muchas sorpresas.

10:00 pm Grito de Independencia

Al terminar el Grito de Independencia, disfruta del concierto de YURI en vivo.

¡Todas las actividades son GRATUITAS!