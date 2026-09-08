Celebra Monreal Tres Compromisos de Claudia Sheinbaum con Zacatecas

En su Conferencia La Informativa

Por Gabriel Rodríguez Piña

El gobernador David Monreal, en su conferencia de prensa La Informativa, confirmó los tres proyectos que la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, presentó durante su visita del pasado viernes 4 de septiembre: la construcción a cuatro carriles de la autopista Aguascalientes-Zacatecas, los apoyos a estudiantes de nivel superior mediante la beca Gertrudis Bocanegra y el programa universal de atención a la salud a partir de la construcción de 378 nuevos consultorios equipados, como parte del plan universal de salud.

Acerca de la obra carretera, precisó que el compromiso se hizo ante la presencia del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, quien validó lo dicho por la presidenta; “estoy convencido de que ahora será una realidad para nuestro estado de Zacatecas”, consideró el gobernador.

Asimismo, destacó que la nueva beca universitaria Gertrudis Bocanegra opera bajo un esquema par y paso entre ambos órdenes de gobierno, para que todos los estudiantes del nivel profesional cuenten con un apoyo; “con eso ya cerraremos el círculo virtuoso”, dijo.

Al hablar sobre los 378 consultorios, Monreal Ávila aseveró que estos “permitirán completar la ruta de atención desde el primer nivel hasta el tercero, pues actualmente se encuentra en proceso la construcción del hospital de tercer nivel, con una inversión superior a cuatro mil millones de pesos”.

Informe de Seguridad

En lo que se refiere al bloque de seguridad, el mandatario estatal presentó el comparativo histórico que expone cómo recibió la entidad en 2021, como primer lugar nacional en homicidios dolosos, con una tasa de 11.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, por encima de Baja California, con 5.6, y Colima, con 5.3. Ese año se registraron mil 741 homicidios, equivalentes a cinco asesinatos de zacatecanos al día.

El comparativo anual muestra la trayectoria a la baja, con mil 741 homicidios en 2021; mil 428 en 2022; mil 58 en 2023; 500 en 2024; 149 en 2025 y 64 en lo que va de 2026, con una disminución acumulada de 97.2 por ciento en el sexenio estatal. En el comparativo del 1 de enero al 6 de septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, la reducción es de 47.1 por ciento, refirió.

Unidad Médica Móvil

Además, anunció que la Unidad Médica Móvil presta servicio en la Unidad Deportiva Norte, sobre calzada Héroes de Chapultepec, del municipio de Zacatecas, en horario de 8 a 16 horas.

“El servicio integra siete unidades en un sólo vehículo: consulta médica general y electrocardiograma, laboratorio clínico, salud dental, mastografía y radiografía de tórax, densitometría, colposcopía, papanicolaou y ultrasonido, farmacia y ambulancia de traslado”.