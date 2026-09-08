Cerca de 70 mil Personas Asistieron Este año a Los Morismas de Bracho

Hubo Saldo Blanco; se Recolectaron 360 Toneladas de Residuos

Por Nallely de León Montellano

Las Morismas de Bracho reunieron durante cuatro días a decenas de miles de personas y requirieron un amplio operativo de seguridad, atención médica, limpieza y servicios públicos, de acuerdo con el balance presentado este lunes por autoridades municipales y representantes de la Cofradía de San Juan Bautista.

Las actividades se realizaron del 27 al 30 de agosto y, tan sólo el domingo 30, se estimó una afluencia de alrededor de 45 mil personas en la zona de Bracho. Rafael Flores López, presidente de la Compañía de San Juan Bautista, calculó por su parte una asistencia cercana a 70 mil personas al considerar también a quienes acudieron a los cerros y otras áreas donde se desarrollaron las actividades.

La celebración incluyó tres momentos principales, entre ellos una representación bíblica de la vida y decapitación de San Juan Bautista y las tradicionales batallas que forman parte de Las Morismas.

Flores López estimó además que entre 20 mil y 27 mil personas participaron caracterizadas como parte de las distintas actividades de la celebración.

Uno de los principales datos del operativo fue el número de atenciones médicas. La Cruz Roja Mexicana reportó 646 atenciones y seis traslados a hospitales durante los cuatro días, mientras que Protección Civil de Zacatecas registró otras 280 atenciones y nueve traslados.

En total, las corporaciones contabilizaron 926 atenciones médicas y 15 traslados a hospitales.

También se reportó la localización y entrega de seis menores de edad a sus familias luego de que se extraviaran durante las actividades.

En materia de seguridad, fueron retirados nueve vehículos que obstaculizaban las áreas de trabajo y se realizaron cierres viales en los accesos principales para permitir el desarrollo de los desfiles y las actividades de las cofradías.

El reporte presentado durante la conferencia también incluyó dos personas detenidas por alterar el orden público.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Zacatecas, Policía Vial, Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja Mexicana y corporaciones de otros municipios y entidades que acudieron como apoyo.

Entre las corporaciones que se sumaron estuvieron Protección Civil de Morelos, Protección Civil de Nochistlán, personal procedente del Estado de México y otros grupos de apoyo. En uno de los reportes se contabilizaron alrededor de 90 elementos adicionales y varias unidades médicas y de proximidad.

La limpieza de la zona también representó uno de los mayores trabajos después de la celebración. Servicios Públicos informó que fueron recolectadas alrededor de 360 toneladas de residuos durante las distintas etapas del operativo.

Las labores comenzaron antes de los festejos con la preparación de caminos, terrenos y áreas de campamento, continuaron durante las actividades con cuadrillas permanentes y siguieron después de los desfiles para retirar los residuos y recuperar los espacios públicos.

Para ello fueron desplegadas 18 unidades y 62 trabajadores de Servicios Públicos, entre ellos cuatro unidades para recolección y seis camiones de volteo de tres toneladas, además de personal encargado de recorridos y supervisión.

De acuerdo con el municipio, parte de la reducción de residuos en el suelo se logró con la colocación de puntos de recolección y la entrega de bolsas a visitantes y personas instaladas en los campamentos.

Las autoridades también señalaron que durante los cuatro días se proporcionaron cerca de 2 mil alimentos al personal de seguridad, Protección Civil y Servicios Públicos que participó en el operativo.

Cinco Millones de Pesos en dos Años

Durante la conferencia también se habló del gasto municipal destinado a Bracho durante los dos primeros años de la actual administración.

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, señaló que la inversión relacionada con Bracho ronda los cinco millones de pesos en ese periodo.

Entre las obras mencionó la pavimentación de una de las principales calles de acceso, con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, así como la construcción de una caseta para seguridad y sonido y trabajos de mantenimiento, rehabilitación, emparejamiento de caminos y otras mejoras.

Precisó que alrededor de 2.5 millones de pesos corresponden a obra directa y una cantidad similar a gastos realizados en especie, como maquinaria, combustible, alimentos, traslados y herramientas.

La propia Compañía de San Juan Bautista aclaró que no recibió recursos económicos directamente del municipio, sino apoyos en especie para la realización de las actividades.

Las autoridades y los organizadores consideraron que las fiestas de este año concluyeron sin incidentes mayores, luego de cuatro días en los que miles de personas participaron en una de las tradiciones religiosas y culturales más numerosas de Zacatecas.