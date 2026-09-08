Debe Terminar el Cacicazgo de los Monreal: Coordinadora 10 de Abril

“David y Verónica han Gobernado, Pero es Ricardo Quien Manda”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El movimiento Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de abril, manifestó su repudio a lo que calificó el cacicazgo del clan Monreal, que intentaría entronizarse al siguiente sexenio en la persona de la senadora Verónica Díaz Robles, lo que “implicaría, bajo presiones sociales la pérdida de Zacatecas para Morena”.

Representantes del movimiento indicaron además que será el próximo domingo 6 de junio de 2027 cuando se decida la nueva composición del Congreso federal en San Lázaro, lo que lleva a cuestionarles “si la 4T conservaría o no la mayoría calificada para el periodo 2027-2030”.

Recordaron también que, dentro de ese proceso, se renovarán 17 gubernaturas, igual número de legislaturas y los ayuntamientos de todas esas localidades.

En el caso de Zacatecas, indicaron que el proceso electoral 2027 se presenta con tensiones y divisiones al interior de Morena, “porque seis aspirantes compiten contra una integrante de la familia Monreal que busca seguir usando al estado como su feudo y espacio de expoliación impune”.

Debido a esos hechos, precisaron que “el proceso electoral 2027 tiene enormes repercusiones que rebasan, con mucho, una elección normal de gobernador, los diputados federales y locales, y los 58 municipios.

Cuestionaron: “¿Ratificaría Zacatecas al cacicazgo monrealista que lleva 28 años en el poder o éste será repudiado para desmantelar su dominio caciquil, el mismo que ha envilecido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Zacatecas?

“Porque, tanto en la renovación de la Cámara de Diputados como en la posible reconfiguración del mapa político de las gubernaturas, lo que está en juego es la posible consolidación o fortalecimiento de la 4T o su eventual debilitamiento”, admitieron.

De la misma manera, dijeron que “al cabo de dos años y medio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la 4T enfrenta un doble condicionamiento, tanto externo como interno”.

Al respecto destacaron que “debido al extremo estado de debilidad política en que se encuentra la oposición: PRI, PAN, MC y Somos México, el presidente norteamericano, Donald Trump, apostará principalmente a una estrategia de carácter coercitivo que conlleve acciones contra ciertos individuos hasta amenazas al pueblo de México, patentes en la cancelación de visas e imposición de sanciones, así como otras acciones de desestabilización”.

La Perspectiva Política

Añadieron que “en el caso de la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de abril, hay una clara competencia entre la cuñada de la familia Monreal (Verónica Díaz) y el empresario Ulises Mejía Haro, este último del ala progresista de Morena, partido que en Zacatecas habría sido desmantelado para convertirlo en una burocracia al servicio de los caciques Monreal”.

Asimismo, indicaron que, desde que David Monreal llegó al poder en 2021, “dispuso de los recursos oficiales para promover a su cuñada como su supuesta alternativa a sucederlo el año próximo, justo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena se pronunciaran en contra del nepotismo, para evitar que el hermano incómodo, Saúl Monreal, accediera al poder.

“Durante más de un año, la precandidata ha contado con un despliegue masivo de recursos en medios de comunicación y a partir de la presencia constante en actos públicos junto al gobernador; entre 2021 y 2026, David y Verónica han gobernado a Zacatecas, pero es Ricardo quien verdaderamente manda en las decisiones de fondo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Propuesta

Ante todo lo anterior, la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de abril llamó a los sectores sociales, organizaciones populares, ciudadanos e instituciones públicas para mantenerse en unidad inquebrantable frente a las amenazas injerencistas del exterior, encarnadas en el gobierno neofascista de Donald Trump.

De igual manera, pidió fortalecer el empoderamiento del pueblo de escasos recursos, de cara al proceso de transformación interna así como a la solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina.

También se refirió a la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas de Zacatecas para que el proceso 2027 culmine con el desmantelamiento definitivo del cacicazgo monrealista.