Del 10 a 14 de Septiembre, el Séptimo Festejo a la Virgen de la Soledad de Jerez

Donativos se Destinarán al Santuario

Por Nallely de León Montellano

Música, tradición y una causa de por medio se reunirán del 10 al 14 de septiembre en Jerez, con el séptimo festejo dedicado a la Virgen de la Soledad, patrona del municipio.

El programa contempla la participación de agrupaciones locales, estatales y nacionales, con presentaciones de banda, norteño y mariachi. Entre los invitados se encuentra Toño Lizárraga, exvocalista de La Original Banda El Limón, quien participará como solista.

Los organizadores explicaron que todos los eventos serán gratuitos y que, en lugar de cobrar entrada, se solicitarán donativos voluntarios que serán destinados a trabajos y necesidades del Santuario de la Virgen de la Soledad.

La celebración tiene detrás una historia que comenzó durante la pandemia de COVID-19, cuando se realizó una serenata y unas mañanitas a la Virgen como una forma de pedir por los músicos y trabajadores del espectáculo que se habían quedado sin actividad.

Lo que comenzó como una serenata terminó creciendo hasta convertirse en un festejo de cinco días. Este año llega a su séptima edición y busca mantener también una tradición que durante años se realizó a través de un maratón radiofónico.

Tony Pereira, uno de los impulsores de aquella iniciativa, recordó que el antiguo maratón reunía a comerciantes, músicos y habitantes de Jerez para recaudar recursos destinados al mantenimiento del templo.

Después de varios años de pausa, el proyecto fue retomado aprovechando las redes sociales y las transmisiones por internet, lo que permitió que jerezanos que viven fuera del municipio, incluso en Estados Unidos y otros países, pudieran seguir las actividades y sumarse con aportaciones.

Actualmente, los organizadores buscan que los donativos continúen destinados al mantenimiento del santuario, un inmueble con cerca de cuatro siglos de historia que, señalaron, requiere atención constante.

Los festejos comenzarán el 10 de septiembre y concluirán el lunes 14 con las tradicionales mañanitas y actividades musicales en honor a la Virgen de la Soledad.

La invitación está abierta para habitantes de Jerez, visitantes y jerezanos que viven fuera del municipio y que cada año regresan o siguen a distancia una de las celebraciones religiosas más arraigadas de la localidad.