Designan a la Mesa Directiva del Congreso

Hoy Inicia el Primer Periodo Ordinario

Por Nallely de León Montellano

El diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado presidirá la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, que comenzará este martes 8 de septiembre.

La designación se realizó este lunes durante la Sesión Previa de Apertura, en la que las y los diputados se constituyeron en Colegio Electoral para elegir a quienes estarán al frente de los trabajos legislativos de septiembre a diciembre.

Además de Esquivel Hurtado como presidente, la Mesa Directiva quedó integrada por José Luis González Orozco como vicepresidente, Karla Esmeralda Rivera Rodríguez como primera secretaria y Jesús Eduardo Badillo Méndez como segundo secretario.

El Pleno fue citado para este martes a las 10:00 horas para celebrar la Sesión Solemne de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al tercer año de la actual Legislatura.

La sesión previa concluyó una vez agotado el orden del día.