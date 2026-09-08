Es un Fracaso Total la Política de Seguridad de David Monreal: RGZ

“Gasto de 18 ml mdp, un Gran Agujero Oscuro”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El académico universitario Rodolfo García Zamora, pidió al gobernador David Monreal, explicación por la “aplicación de los 18 mmdp en materia de seguridad, solamente para dar resultados como los que hace más de una semana tuvimos en Ojocaliente.

“La política de seguridad Monreal Ávila es un fracaso total, ante el gasto empleado en ella por 18 mil millones de pesos que son un gran agujero oscuro y del que no se sabe la forma en que se realizaron grandes inversiones para equipamientos importados de supuesta tecnología de punta, que en los hechos, no funcionan como se ratificó en los pasados ataques de Ojocaliente”.

A lo anterior debe sumarse, en medio de esa vasta oleada de ineficacias, “los 10 asesinatos del pasado 18 de julio y la fallida conferencia de prensa del pasado viernes 4 de septiembre donde, ante la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dijo que todo está bien.

“En esa junta, David dijo que 99 asesinatos es normal, lo mismo que Ricardo sostuvo días atrás que eran normales los 23 bombazos que de manera previa se registraron en el estado”.

“El Güero” García Zamora señaló que Zacatecas, como parte de la “estrategia Monreal, ha perdido alrededor de 30 años inmerso en violencias y asesinatos, especialmente los últimos cinco, ante la oportunidad de haber promovido una verdadera estrategia de desarrollo integral en el estado”.

García Zamora refirió que los últimos cinco años han sido de un “total abandono del campo además de estar en confrontación permanente con los agricultores, lo mismo que en el caso del sector salud y las disputas con el magisterio, al igual que en el caso de los sindicatos”.

A lo anterior, lamentó que el gobernador no haya tenido una sola propuesta seria en términos de energía además de representar un desastre medioambiental.

Su Apreciación Personal

Advirtió que si se pudiera realizar un retrato hablado del gobernador, éste sería “el de cinco años con una mochila (guinda) repartiendo ropa y útiles escolares cargada de recursos públicos”.

“El cacicazgo de los Monreal se construyó durante 40 años, pero Ricardo, después de transitar en cuatro partidos, se cuela con todas sus alianzas y relaciones para imponer a su hermano en 2021 pero no por capacidad y experiencia sino para dirigir a su gobierno como ha sucedido en los hechos”.

Asimismo, señaló que esta persona “no podría pasar un examen de administración pública elemental a causa de su ignorancia a todos los niveles con el fin de utilizar al estado como un feudo que le permita acomodar a su familia en los diversos gobiernos estatales”.