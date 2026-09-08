“Los Programas Para el Bienestar son Apoyo Directo a la Gente y a la Economía”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció y reconoció a las y los 29 mil servidoras y servidores de la nación que trabajan para ayudar al pueblo de México. La Pensión Adulto Mayor beneficia a 13.7 millones de personas adultas mayores; la Pensión para Personas con Discapacidad, a 2 millones y la Pensión Mujeres Bienestar, a 2.8 millones de mujeres.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los Programas para el Bienestar tienen impacto en el desarrollo económico del país, ya que al cierre del 2026, se entregarán de manera directa a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, con una inversión social de un billón de pesos (bdp) que se inyectan de manera directa a la economía del país.

“El aumento al salario mínimo, reconocido por todos, es una de las políticas que permitieron que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, y sigue disminuyendo en términos de la pobreza laboral. Ahora viene la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares que nos va a decir cómo vamos en el 2026″.

“La otra son los Programas de Bienestar, que es un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía, porque es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que los Programas para el Bienestar se suman a la inversión pública y mixta impulsada por el Gobierno de México, lo que en conjunto permitirá que millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza.

“Estamos impulsando la obra pública y al mismo tiempo los Programas del Bienestar y al mismo tiempo el apoyo a la educación y al mismo tiempo una inyección de recursos para mejorar la atención a la salud pública. No es uno en vez de otro, son todos al mismo tiempo y eso nos va a permitir seguir sacando de la pobreza a millones y millones de mexicanos. Y vamos bien y vamos a seguir mejor”, destacó.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció y reconoció a las y los 29 mil servidoras y servidores de la nación, por el trabajo que realizan diariamente para ayudar al pueblo de México en el registro, asambleas y entrega de los Programas para el Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que con estos programas la riqueza de México se traduce en bienestar a través de la Pensión Adulto Mayor que beneficia a 13.7 millones de personas adultas mayores que reciben 6 mil 400 pesos bimestrales; de la Pensión para Personas con Discapacidad que se entrega a 2 millones con 3 mil 300 pesos bimestrales; del Programa de Rehabilitación e Inclusión con el que 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años reciben terapias especializadas de rehabilitación sin costo; del Programa Madres Trabajadoras en beneficio de 300 mil niñas y niños que reciben mil 650 pesos bimestrales lo que contribuye al cuidado y desarrollo de las infancias; de la Pensión Mujeres Bienestar que se otorga a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales; además de Salud Casa por Casa con el cual 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

Informó que avanza la Credencialización del Servicio Universal de Salud que a la fecha lleva 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados con lo que en 2027 podrán acceder a los servicios de salud del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Además, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) se ha entregado presupuesto directo a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.

Mientras que Sembrando Vida beneficia a 445 mil sembradoras y sembradores con 6 mil 450 pesos mensuales; con el Programa Emergencia Social o Natural, cerca de 100 mil familias recibieron un apoyo de 7 mil 426 millones de pesos tras las afectaciones por las lluvias torrenciales presentadas en cinco estados; y mediante los Centros de Atención para el Migrante se brindó ayuda a más de 197 mil personas migrantes con acciones orientadas a cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia.