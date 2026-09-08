Los Tres Expulsados del Verde Decidirán Libremente su Futuro en el Congreso: JPE

Conservarán Espacios en Comisiones, Salvo las Asignadas por Partido

Por Nallely de León Montellano

Los tres diputados que fueron separados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lyndiana Bugarín, Georgia Miranda y José Luis González, podrán decidir libremente si se incorporan a otra fracción parlamentaria, formar una nueva o permanecer como independientes, sin que exista un plazo establecido para hacerlo, informó Jesús Padilla Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

Luego de que el PVEM notificara al Congreso la separación de los legisladores, Padilla Estrada señaló que el asunto corresponde ahora a cada uno de los diputados, por lo que la Jucopo no tiene que definir su destino parlamentario.

“Es decisión y voluntad de cada uno de los compañeros diputados”, sostuvo.

Explicó que su salida del Partido Verde no implica que pierdan automáticamente los espacios que ocupan en las distintas comisiones, ya que la mayoría de estas fueron asignadas a los legisladores al inicio de la Legislatura y no dependen de la fracción a la que pertenecen.

La excepción, indicó, corresponde a las comisiones cuya integración está relacionada directamente con la representación de los partidos. Como ejemplo mencionó la Comisión de Vigilancia, cuya conformación podría revisarse.

Sobre la posibilidad de que los tres diputados se incorporen a Morena, el presidente de la Jucopo descartó hablar de una negociación o de algún acuerdo en ese sentido.

“Aquí no hay cargadas, aquí hay voluntad”, afirmó.

Padilla Estrada también rechazó que la eventual llegada de los legisladores a Morena implique por sí misma una sobrerrepresentación, pues sostuvo que cada diputado tiene libertad para decidir cómo ejercer su voto dentro del Congreso.

“No se modifican las condiciones. Si hay una sobrerrepresentación, pues es voluntad soberana de cada uno de los legisladores”, señaló.

El presidente de la Jucopo agregó que los tres legisladores incluso pueden permanecer como independientes durante el resto del periodo constitucional, ya que ni la ley ni el reglamento del Congreso establecen un plazo para que definan su nueva condición.

Hasta este lunes, dijo, ninguno de los tres diputados le había comunicado qué decisión tomará respecto a su permanencia o incorporación a alguna fracción parlamentaria.