El Oktoberfest Aguascalientes 2026 Presenta su Cartel Oficial y la Música Está Lista Para Tomar el Escenario

Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Münchener Bühne reunirá distintas propuestas, estilos y sonidos para acompañar cinco días de fiesta, cerveza y gran ambiente.
Hoy revelamos el cartel completo.
Muy pronto estaremos compartiendo los horarios de cada banda y todos los detalles de sus presentaciones.
30 de septiembre al 4 de octubre
Explanada del Salón 39, Complejo Ficotrece
Entrada gratuita
La fiesta más bávara de Aguascalientes está por comenzar.
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