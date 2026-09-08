Inaugura Tere Jiménez Nueva Telesecundaria en Vistas del Valle, al Oriente de la Ciudad

Atenderá a 150 Alumnos Distribuidos en Seis Grupos

La obra contempló la construcción de dos edificios integrados por seis aulas didácticas, dirección, bodega, servicios sanitarios, un laboratorio de cómputo, entre otras instalaciones. Yo creo que todos pueden lograr sus sueños y construir lo que ustedes quieran: TJ. Alumnas y alumnos del plantel agradecieron a la gobernadora por la construcción de este nuevo plantel.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la Telesecundaria No. 185 Tres Centurias, ubicada en el fraccionamiento Vistas del Valle, al oriente de la ciudad. Esta nueva infraestructura educativa permitirá ampliar la cobertura y ofrecer mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de las y los estudiantes.

“Yo creo que todos pueden lograr sus sueños y construir lo que ustedes quieran; por eso, les construimos esta escuela, para que aprendan y se preparen y que el día de mañana trabajen en lo que les guste: desde arquitectos, ingenieros, doctores, maestras y maestros, hasta lo que ustedes quieran. Lo más importante es el conocimiento, es la herencia más importante que les van a dejar sus papás”, les dijo la gobernadora.

J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA), detalló que la obra contempló la construcción de dos edificios integrados por seis aulas didácticas, dirección, bodega, servicios sanitarios y un laboratorio de cómputo. Además, se realizaron obras exteriores que incluyen una plaza cívica con estructura metálica y cubierta de lámina, pórtico de acceso, andadores, muros de contención, rampas, cerco perimetral e instalaciones exteriores, así como cámaras de videovigilancia y aire acondicionado.

“Hablar de más de 600 acciones en cuatro años de administración es hablar de resultados, compromiso y una gran visión. Invertir en educación es invertir en el futuro de Aguascalientes, como lo ha hecho la gobernadora. Esta nueva escuela es de ustedes y para ustedes, cuídenla y llénenla de sueños”, indicó Lara Ramírez.

Arturo García Alvizo, director del plantel, reconoció el compromiso y respaldo de la gobernadora Tere Jiménez con la educación, al destacar que la nueva telesecundaria representa un importante avance, ya que anteriormente las y los estudiantes realizaban sus actividades en el turno vespertino, en instalaciones compartidas con una escuela primaria.

“Iniciamos una nueva etapa. Contar con instalaciones propias nos permitirá brindar un servicio educativo en condiciones más dignas, funcionales y adecuadas. Su administración ha demostrado con hechos que la educación ocupa un lugar prioritario dentro del desarrollo de Aguascalientes. Que este plantel sea, por muchos años, un espacio de conocimiento, oportunidades y enseñanza para las nuevas generaciones”, enfatizó García Alvizo.

En representación de las y los alumnos, Jaime Briano Espinoza Jaime, estudiante del plantel, dirigió un mensaje de agradecimiento por la entrega de las nuevas instalaciones educativas.

“Tenemos nuevas instalaciones, salones y espacios más seguros y adecuados para aprender; lugares que nos motivan a venir a la escuela con más entusiasmo y a pensar en un futuro lleno de oportunidades. Esta nueva telesecundaria significa sentir que alguien creyó en nosotros y en nuestro futuro; por eso, gobernadora, a nombre de mis compañeros, quiero decirle gracias por hacer posible que hoy tengamos una escuela”, finalizó.

Cabe destacar que, actualmente, el plantel atiende a 150 alumnos distribuidos en seis grupos.

En el evento, también estuvieron presentes la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Vicente Pérez Almanza, titular de Guardianes del Agua; José Ávalos Romero, jefe del Departamento de Telesecundarias del IEA, y Liliana Marina Alba Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia.