Inaugura Tere Jiménez Nuevo Centro de Justicia Para Niñas, Niños y Adolescentes

Brindará Atención Médica, Apoyo Psicológico y Acompañamiento Legal

Este espacio brinda servicios de protección, atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal para menores en situación de vulnerabilidad. El objetivo es garantizar que niñas, niños y adolescentes que se encuentren en algún proceso jurídico reciban atención integral y acceso a la justicia.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el nuevo Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, un espacio que fortalece la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, al concentrar en un solo lugar servicios especializados para brindarles atención y acompañamiento durante procesos jurídicos.

“Se debe pensar que un estado donde los niños son felices es un indicador de que las cosas marchan bien; a nuestros pequeños gigantes debemos darles todas las oportunidades y garantías del estado para protegerlos y hacer valer sus derechos, porque si un niño tiene paz y tranquilidad, pues va a ser un buen ciudadano, por eso necesitamos trabajar desde el origen”, destacó la gobernadora.

Dijo que la creación de este centro representa un paso más en la construcción de un Aguascalientes donde las niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos seguros y donde sus derechos se protejan y atiendan de manera integral.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, destacó que en este espacio, las y los menores podrán recibir atención médica, apoyo psicológico especializado y acompañamiento legal con calidez, empatía y respeto.

“La niñez es la etapa más valiosa de la vida. Con este centro, reafirmamos a las familias de nuestro estado que sus hijas e hijos no están solos, que su voz cuenta y que cuentan con todo nuestro respaldo para soñar y hacer realidad esos sueños, porque proteger la sonrisa y la infancia es el compromiso más importante que tenemos”, expresó.

María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sostuvo que este centro de justicia representa un paso fundamental para brindar una atención integral y especializada a quienes han sido víctimas de un delito o se encuentran atravesando un proceso jurídico familiar.

“Que este centro sea siempre un lugar donde una niña o un niño encuentre una puerta abierta, una mano que lo acompaña y la certeza de que su voz siempre será escuchada. El objetivo es claro y contundente: que ningún delito cometido contra nuestras niñas, niños y adolescentes quede sin justicia. Hoy damos un paso importante para hacer de Aguascalientes un estado donde la protección de la infancia no sea solamente un principio sino una realidad”, sostuvo.

Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal, destacó que este Centro de Justicia tiene como objetivo garantizar la atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando siempre su interés superior y contribuir así a mejorar su entorno familiar y social mediante una atención integral digna y especializada.

“Con la apertura de este nuevo centro de justicia para niñas, niños y adolescentes damos un paso firme hacia la construcción de un estado más humano, donde la paz, la seguridad y la justicia se viven con pleno respeto a los derechos humanos”, indicó.

Detalló que el centro se ubica en el cruce de Av. Convención y la calle Sevilla, en la colonia España, y operará a través del DIF Estatal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y asesores jurídicos.

En el evento también estuvieron la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; los diputados locales Rodrigo Cervantes Medina y Salvador Maximiliano Ramírez Hernández; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Eduardo Aguilar Sierra, consejero jurídico del Estado; César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado; Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i; Luz Trinidad Rosales Hernández, procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal.