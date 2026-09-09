A Quien no le Guste la Tauromaquia que no Vaya: Haces

“No Permitiremos que por Caprichos, Alguien Copte el Gusto de Mucha Gente

Por Gabriel Rodríguez Piña

Pedro Haces Barba, diputado federal por Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dijo que fue gracias a un amparo legal que echó por tierra una determinación por querer evitar las corridas de toros en Zacatecas.

En ese sentido, advirtió que “deben ir quienes amen la tauromaquia y a quienes no les gusten, que no vayan, pero el caso que los toros están de vuelta a Zacatecas.

Haces Barba dijo: “¿A quién se le ocurre tratar de impedirnos esa fiesta de luces, sobre todo cuando nosotros le tenemos un cariño entrañable a la tauromaquia como parte de una tradición milenaria?

“Nosotros no vamos a permitir que, por caprichos, alguien copte el gusto de mucha gente, por lo que la fórmula es sencilla, al que le gusten los toros que vaya, y al que no, que se abstenga de hacerlo”.

“Decía Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz y nosotros estamos en paz pues si te gustan los toros ve, pero si no, no vayas”.

Dijo que luego del informe de gobierno de David Monreal, todos irían a la plaza de Zacatecas a correrse una fiesta en honor al gobernador con Álvaro Lorenzo, figura española de renombre.