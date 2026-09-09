Avanza la Estrategia en la Consolidación Universal de la Salud Para Zacatecas: LSA

Plan Nacional de Salud, en “Momento de Transición y Unificación”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Leopoldo Santillán Arreygue, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, advirtió que, de parte de esa institución de salud pública federal en el estado, “el proceso de la estrategia en la consolidación universal de la salud para Zacatecas, marcha por buen camino”.

Santillán Arreygue subrayó que lo anterior forma parte del proyecto universal de salud que aplica la federación en todo el país, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se trata de una estrategia que pretende consolidar la atención global de la salud de los mexicanos”, detalló.

“Aunque nosotros en el Seguro Social formamos parte de la seguridad social tripartita, pretendemos sumarnos y unificarnos a todo lo que forma parte de dicho sistema universal como una manera de tener logros y avances sustanciales en la materia”.

Advirtió que no obstante que el IMSS ha sido pionero de la salud en México, como parte de ser desde hace años una institución sistemática y normada, además de organizada, “pretende sumarse de modo disciplinado a todo el resto del sector para hacerse más fuerte”.

Explicó que IMSS se encuentra “en un momento de transición y unificación del Plan Nacional de Salud (PNS).

“El PNS nace desde la Federación a partir de la iniciativa presidencial, para tener como punto de partida las experiencias globales que tienen al respecto las diferentes instituciones para crear un solo centro de atención universal dirigido a la salud de toda la población mexicana”.

“Nosotros estamos contribuyendo al respecto con infraestructura, con nuestra normatividad y experiencia además de los programas de alto impacto, como el PrevenIMSS, los proyectos de trasplantes y los de alta complejidad, dirigidos al cáncer y el sida”.

Al ir al unísono, reveló que mediante ese intercambio de servicios que se daría de manera abierta a la sociedad, donde la ciudadanía sería atendida, de modo independiente a si tiene seguro social o no, y “seremos nosotros quienes haremos las gestiones necesarias para consolidar el intercambio y dar así el paso a la universalización”.