El Camino no Está Completo: Reyes Mugüerza

Situación de Personas Desaparecidas, Entre los Retos por Atender

Por Nallely de León Montellano

Aunque Zacatecas se encuentra en condiciones distintas a las que enfrentaba en 2021, todavía existen retos que deberán ser atendidos durante el último año de la administración estatal, entre ellos la situación de las personas desaparecidas, reconoció el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Luego de entregar este martes al Congreso del Estado el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, el funcionario señaló que han sido cinco años de trabajo y esfuerzo, además de enfrentar “reacciones y embates”.

“Han sido cinco años de mucho trabajo, han sido cinco años de mucho esfuerzo, han sido cinco años de resistir las reacciones, los embates”, expresó.

Reyes Mugüerza sostuvo que, desde la visión del gobierno estatal, se ha buscado avanzar hacia un desarrollo compartido de Zacatecas y reducir las desigualdades.

“Es una visión de desarrollo equitativo, buscar una sociedad más justa, donde se reduzcan las desigualdades”, afirmó.

También reconoció que todavía existen retos que deberán seguir atendiéndose.

“El camino no está completo”, dijo, al señalar entre los temas pendientes la situación de las personas desaparecidas.

En materia de seguridad, sostuvo que Zacatecas ya tiene otras condiciones respecto a las que enfrentaba en 2021.

“Ya no es lo mismo vivir en la inseguridad que vivíamos”, manifestó.

El secretario general de Gobierno también señaló que otro de los retos será continuar con la búsqueda de inversiones para el estado y promover a Zacatecas para que vuelva a ser reconocido por su actividad cultural.

Dijo que las condiciones que se han presentado durante estos cinco años permiten plantear nuevos retos para el año que falta de la administración y para lo que está por venir.

Sobre el informe presentado este martes, explicó que está dividido en cinco pilares, honestidad, campo, infraestructura, bienestar y seguridad, y adelantó que el gobernador realizaría también algunos anuncios durante su informe ciudadano.

Finalmente, Reyes Mugüerza señaló que el objetivo es continuar trabajando para que el movimiento pueda continuar.