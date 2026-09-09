Investigan al Subdirector y una Maestra de la Escuela Pedro Ruiz González

Por Sigilo de la Situación, no Puedo Decir Detalles: Delgadillo

Por Nallely de León Montellano

La Secretaría de Educación de Zacatecas mantiene bajo investigación al subdirector y a una docente de la escuela Pedro Ruiz González, luego de que se presentaran denuncias contra ambos, informó el titular de la dependencia, Armando Delgadillo Ruvalcaba.

El secretario explicó que, cuando reciben una denuncia que consideran de gravedad, se aplica una medida precautoria mientras el área jurídica realiza la investigación correspondiente.

“Si la denuncia es grave, nosotros aplicamos la medida precautoria. Se investiga. En esa medida precautoria se investiga”, señaló.

En el caso de la Pedro Ruiz González, dijo que existen denuncias contra el subdirector, pero también contra la maestra, por lo que la Secretaría decidió aplicar el protocolo correspondiente en ambos casos.

“No podemos ser selectivos. Tenemos una tabla rasa donde si hay denuncia, estamos obligados nosotros a investigar”, afirmó.

Delgadillo Ruvalcaba evitó precisar de qué se acusa a la docente o quién presentó las denuncias, al señalar que debe mantenerse el sigilo del proceso jurídico.

“No, yo por el sigilo de la situación yo no puedo decir”, respondió al ser cuestionado sobre el origen de la denuncia contra la maestra.

Explicó que las medidas precautorias no tienen una duración fija de 10 días, como se había planteado, sino que dependen del desarrollo del procedimiento y de la defensa que presenten las personas denunciadas.

“Una medida precautoria no hay un tiempo fijo, específico. Hay que esperar a que ahora el maestro denunciado también interponga su defensa”, indicó.

El funcionario agregó que existe la posibilidad de que el subdirector regrese a sus funciones si la investigación determina que no es responsable.

“Si el maestro no resultó culpable, nosotros no tuvimos otra opción más que regresarlo a su grupo”, explicó.

Mientras se desarrolla el proceso, Delgadillo Ruvalcaba aseguró que la escuela se mantiene en servicio y que la Secretaría dará seguimiento al conflicto, además de intervenir académicamente en el plantel mediante la Subsecretaría Académica, Convivencia Escolar y nivelación académica.

Dijo que este trabajo se acordó con madres y padres de familia y que el objetivo es evitar que las niñas y los niños resulten afectados por la situación que atraviesa la escuela.

“Que las niñas y los niños no salgan afectados”, puntualizó.

El secretario también sostuvo que tanto los docentes como la parte sindical tienen derecho a defenderse y contratar abogados, y afirmó que la Secretaría no busca sancionar a un maestro cuando existan acusaciones falsas.

“Somos enemigos de que un maestro sea sancionado por acusaciones falsas”, expresó.