“Marchan por Buen Camino”, Gestiones Para Obtener Fondos Para la UAZ: Rector

“Autoridades Federal y Estatal Manifestaron su Apoyo”, Asegura

Por Gabriel Rodríguez Piña

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, detalló que la solución a los diversos pasivos que afronta la institución educativa: cuatro mil 800 por débitos históricos y mil 250 millones de pesos más ante Hacienda y para fondos requeridos por la nómina magisterial, “marchan por buen camino”.

Román Gutiérrez dijo que el pasado sábado, luego de informar lo relativo a su primer año lectivo de actividades, “fueron las autoridades federal y estatal, quienes manifestaron su apoyo a la Universidad.

“Esos apoyos fueron en el sentido de darnos acompañamientos para realizar las gestiones respectivas.

“He dicho que se trata de un trabajo en equipo y no solamente de nosotros dentro de la UAZ porque –subrayó– la Universidad por sí sola no va a poder resolver sus problemas.

“Serán los gobiernos del estado y la Federación, los que deberán poner de su lado, lo suyo, pero desde luego que nosotros estamos haciendo lo propio con las medidas que estamos tomando”.

Advirtió que todavía no se cuenta con los 700 millones de pesos para “el pago de seguridad social, entonces, nosotros vamos a blindar las quincenas y será a partir de la segunda quincena de octubre, cuando valoraremos si algunas prestaciones se pueden pagar o no.

“De lo que se trata es de que garanticemos aguinaldos, pero con el apoyo también de un recurso que nos puedan proporcionar el estado y el gobierno, pero nosotros empezamos ya a realizar restricciones internas en la Universidad.

Cabe destacar que en términos financieros reales, el dinero que hace falta para cerrar el año 2026 aumentó, acorde con las declaraciones del propio rector Ángel Román, “de 700 millones de pesos a 517 mdp más que se deben al SAT”, como él mismo lo hizo ver el pasado sábado 5 de septiembre en el teatro Fernando Calderón durante su primer informe rectoril.

Es decir que faltarían cuando menos mil 217 mdp para cerrar el año actual, más el pasivo original de deuda histórica que asciende a 4 mil 800 millones de pesos que crece de manera diaria a razón de tres millones de pesos.