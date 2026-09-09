Presidenta Claudia Sheinbaum Resalta Histórica Reducción de 53% en los Homicidios Dolosos en dos Años; 46 Homicidios Menos Diarios

“Ya no Tenemos el Mismo Nivel de Puerta Giratoria en el Poder Judicial”

Con 46 homicidios menos diarios, agosto de 2026 es el más bajo en toda la serie histórica desde 2015. Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego y se han inhabilitado 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó una disminución histórica del 53 por ciento en los homicidios dolosos a dos años de gobierno, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, lo que representa 46 homicidios menos diarios, siendo el agosto más bajo desde 2015.

“53 por ciento en reducción de homicidio doloso en prácticamente dos años”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que ayer lunes 7 de septiembre fue uno de los días con menos homicidios al registrarse 25 casos, mientras que el pasado 13 de agosto fue el más bajo con solo 20 casos. Agregó que la reducción en los homicidios es una realidad, en parte, gracias a la implementación del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad y la creación de más escuelas para mantener a los jóvenes lejos de las organizaciones criminales a través de la educación. Aunado a que se ha fortalecido el eje de Inteligencia e investigación para la seguridad pública.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional en lo que va de su gobierno, contemplando hasta agosto de 2026, registra una reducción del 48 por ciento al pasar de 91.7 a 47.7, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo un aumento del 148 por ciento al pasar de 28.6 a 70.9 homicidios; en el caso de Enrique Peña Nieto incrementó 42 por ciento al pasar de 63.2 a 100.5, y a partir del 2018, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se logró una disminución del 9 por ciento al llegar a 91.7 casos en promedio diario, una tendencia a la baja que continúa.

Puntualizó que la seguridad es fruto de la justicia, tanto de la justicia social y de un verdadero sistema de justicia.

“Y la otra muy importante –no les va a gustar a los detractores–, el cambio en el Poder Judicial. Ahora estamos haciendo un estudio de cómo una detención no sale al otro día el presunto delincuente. Claro que no queremos que haya inocentes en la cárcel, no se trata de eso, pero ya no tenemos el mismo nivel de puerta giratoria que se tenía hace unos años y eso tiene que ver con el Poder Judicial”, agregó.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, agregó que, de enero a agosto de 2026, siete entidades federativas concentran el 49.3 por ciento del total de casos de homicidio doloso a nivel nacional: Guanajuato con 8.5 por ciento; Baja California con 8.4 por ciento; Chihuahua con 8 por ciento; Sinaloa con 7.5 por ciento; Estado de México con 6.1 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento; Morelos con 5.3 por ciento. Asimismo, al comparar el mismo periodo de 2025 a 2026, 30 estados disminuyeron su promedio diario en este delito, destacando: San Luis Potosí con -79.8 por ciento; Nayarit con -65.3 por ciento; Quintana Roo con -59.9 por ciento y Zacatecas con -51.3 por ciento.

Respecto a los delitos de alto impacto, detalló que presentaron una disminución del 39 por ciento, al pasar de 636.6 en octubre de 2024 a 391 en agosto de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, además se han entregado a Estados Unidos a 92 de los delincuentes más peligrosos, y con el Operativo Enjambre, 111 funcionarios públicos han sido detenidos como parte del combate a la corrupción. Señaló que en este periodo también se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego de las que el 80 por ciento vienen de Estados Unidos; 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas por la Secretaría de Marina, mientras que en tierra se aseguraron 534 toneladas de droga, incluyendo más de 2.5 toneladas y 9 millones y medio de pastillas de fentanilo.

Puntualizó que, en casi dos años, el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Marina han inhabilitado 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 estados de la República. Además, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha detenido a 2 mil extorsionadores, del 6 de julio de 2025 al 31 de agosto de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas en dos años se han realizado 8.6 millones de trámites y servicios en beneficio de 5.1 millones de personas; se han realizado 578 mil 633 visitas casa por casa; 933 Ferias de Paz; se han entregado 3.5 millones de artículos de primera necesidad en 35 municipios y 830 comunidades con el Tianguis del Bienestar; con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han intercambiado voluntariamente 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y 14 mil 553 juguetes bélicos por opciones educativas. Con Jóvenes Construyendo el Futuro 416 mil 330 jóvenes se incorporan al mundo laboral; además se han inscrito 31 mil 235 alumnos a las clases de Boxeando por la Paz.