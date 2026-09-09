Presume David Monreal Disciplina Financiera y Baja en Homicidios

En Cinco Años “140 mil Zacatecanas y Zacatecanos Salieron de la Pobreza”

Por Gabriel Rodríguez Piña

La mañana de este martes 8 de septiembre, el gobernador David Monreal Ávila rindió su quinto informe de gobierno en el Centro de Convenciones de Ciudad Administrativa al conmemorar la capital del estado el 480 aniversario de su fundación.

Durante el evento, en el que se reunieron los tres poderes de la entidad, legisladores locales, federales y funcionarios de la entidad y la federación, Monreal Ávila habló de que Zacatecas presenta cero deuda, “somos el primer lugar nacional sin observaciones financieras, 140 mil personas se hallan fuera de la pobreza, 80 por ciento de las carreteras han sido recuperadas y tenemos 96 por ciento menos homicidios”, presumió.

En la alocución oficial estuvo la representante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la figura de la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, además del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso federal, Ricardo Monreal Ávila, el diputado federal Pedro Miguel Haces Barba y el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera.

En su discurso, Monreal Ávila dio a conocer los diversos compromisos para el tramo final de la administración, al referir: “Seguiremos construyendo paz, generando bienestar, impulsando el progreso y defendiendo la honestidad como principio irrenunciable del servicio público”, acotó.

Entre Deudas

De igual manera, hizo alusión a las sucesivas evoluciones de la deuda estatal al señalar que durante el gobierno de Amalia García ésta fue de mil 600 millones de pesos; con Miguel Alonso Reyes creció hasta 32 mil millones de pesos entre corto y largo plazo, y en el quinquenio de Alejandro Tello se ubicó en 19 mil 962 millones de pesos, más de 50 por ciento del presupuesto total.

Frente a ese panorama, dijo que “desde el primer día me comprometí a no pedir ni un solo peso de deuda y lo he cumplido”, además, la administración ha aportado más de siete mil millones de pesos para saldar un pasivo que, “aunque no pedimos, sí pagamos”.

Fue a partir de ese punto que anunció enviará una iniciativa al Congreso del Estado de Zacatecas para que ningún gobierno pueda endeudarse en lo sucesivo.

Sobre el combate a la corrupción, reiteró que “el servicio público es para servir, no para servirse y que el poder sólo tiene sentido cuando se utiliza para mejorar la vida de la gente”.

Destacó que en los últimos años Zacatecas se ha ubicado en el primer lugar nacional sin observaciones en cuenta pública, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara más de 35 mil millones de pesos sin encontrar una sola irregularidad.

“Tal disciplina financiera permitió aumentar los ingresos propios 113 por ciento –de dos mil 206 millones a más de cuatro mil 700 millones de pesos–, sin crear ni aumentar impuestos”.

Asimismo, se cumplió el compromiso de incrementar el presupuesto estatal en al menos 40 mil millones de pesos: para 2026 la proyección es de 44 mil 500 millones de pesos, “lo que hemos cumplido con creces”, refirió.

En Cifras

Al hablar del agro en la entidad dijo que, en cinco años, la inversión conjunta con el gobierno de México destinada al campo zacatecano superó los 18 mil 660 millones de pesos, con lo que más de 10 mil productores han recibido apoyos, herramientas y programas.

“En total, se han destinado más de 500 millones de pesos para la entrega de más de 2 mil tractores; más de 230 millones para semillas y 66 millones para maquinaria pesada, a los que se suman 138 millones de pesos para bienestar pecuario y 352 millones para acciones de sanidad”.

En materia de frijol, con el apoyo de la presidenta Sheinbaum Pardo, el gobierno de México destinó este año casi 3 mil millones de pesos al programa de acopio, lo que permitió que Zacatecas concentrara más de 50 por ciento de todo el frijol acopiado a nivel nacional.

Al hablar de la red de carreteras, dijo que 80 por ciento se encuentran recuperadas y que en 2021, de los más de 5 mil kilómetros de la red carretera estatal, 90 por ciento se hallaba en pésimas condiciones.

“Hoy, 80 por ciento de las carreteras estatales está en buenas condiciones, con una inversión total superior a 13 mil 400 millones de pesos”.

Dijo además que en materia hídrica se han destinado más de 700 millones de pesos, se perforaron 43 pozos profundos con una inversión superior a 136 millones de pesos y se destinaron más de 282 millones para 109 sistemas y rehabilitaciones de redes de agua potable, con más de 134 mil metros de tubería y 5 mil 200 tomas domiciliarias.

“En conectividad, Zacatecas cuenta ya con 185 torres celulares, 950 kilómetros de fibra óptica e internet gratuito con 323 equipos satelitales en 50 municipios, en beneficio de más de 100 mil habitantes”.

“En salud se han destinado más de 26 mil millones de pesos para fortalecer infraestructura, equipamiento y servicios y gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Zacatecas tendrá su primer hospital de tercer nivel, un proyecto del IMSS con inversión proyectada superior a 5 mil millones de pesos, dotado con 216 camas, 47 consultorios y 42 especialidades médicas, que dará servicio también a Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango”

Salieron de Pobres

“Entre 2021 y 2026, 140 mil zacatecanas y zacatecanos salieron de la pobreza, resultado de una intervención basada en la conciencia social” y en cinco años, la inversión conjunta de los gobiernos de México y Zacatecas en programas y políticas sociales alcanza más de 73 mil millones de pesos.

Ese esfuerzo ha permitido que más de 825 mil zacatecanas y zacatecanos reciban al menos un programa social, y que en siete de cada diez familias haya una persona derechohabiente del Bienestar.

A través de empleo para el Bienestar se impartieron 916 cursos para 17 mil 96 personas de 34 municipios, con una inversión superior a 80 millones de pesos y que mediante 47 ferias de empleo para el progreso, 38 mil zacatecanas y zacatecanos se incorporaron al mercado laboral formal.

Seguridad y paz

Al presentar el siguiente basamento de su gobierno, David Monreal Ávila recordó que durante 14 años de recorridos, de 2007 a 2021, “la principal, no demanda, sino la súplica de la gente era que regresara la paz a Zacatecas”.

Además, el mandatario estatal recordó el punto de partida, al señalar que 2021 fue el año con más homicidios dolosos en la historia de Zacatecas y la entidad fue el estado más violento del país, con 109 homicidios por cada 100 mil habitantes; “Diariamente le arrebataban la vida a cinco personas”.

A ello sumó que en sólo cinco años se lograron disminuir los homicidios más de 90 por ciento, resultado “del trabajo coordinado de todas las instituciones de seguridad y de la comunión social con nuestro pueblo”.