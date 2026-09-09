Diana Aprendió Japonés Gratis; en la Casa del Adolescente, más Jóvenes Pueden Desarrollar su Talento

“No se Cierren a Nuevas Experiencias, que no se Arrepentirán”

Cursó el taller de idioma japonés que se impartió como parte de los Cursos de Verano 2026. Para conocer más sobre los cursos, comunicarse a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74.

A sus 17 años, Diana Paola Maldonado Ruiz tiene muy claro uno de sus grandes sueños: viajar a Japón, no solo para conocer más sobre la cultura y las tradiciones del país, sino para estudiar y construir su futuro profesional.

Con esa ilusión en mente, no dudó en inscribirse al taller de japonés que se impartió como parte de los Cursos de Verano 2026 de la Casa del Adolescente del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), donde encontró una oportunidad que podría acercarla más a ese sueño.

“Nunca había tomado clases de japonés como tal, pero siempre me había llamado mucho la atención la cultura y el idioma y, pues, se me hizo una gran oportunidad y traté de aprovecharla, porque en cualquier otro idioma a lo mejor sí hay clases, pero de japonés es raro ver que den clases gratuitas”, mencionó Diana Paola, quien al mismo tiempo dijo que este sueño inició porque su papá, Mario Eduardo, viajó en alguna ocasión a esa nación.

En este momento, Diana cursa el quinto semestre de la carrera de Técnico en Acuacultura en el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC 05), una especialidad relacionada con la crianza y el manejo de especies acuáticas. Aunque todavía está definiendo el camino que quiere seguir, tiene claro que al terminar la preparatoria desea continuar estudiando.

“Actualmente, tengo muchos panoramas de lo que me gustaría estudiar. Hace poco participé en un Club de Ciencias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y me llamaron la atención varias carreras. También me interesa estudiar en el extranjero y ahora se me abrió esta nueva visión de que también podría estudiar en Japón. Ahorita, tengo muchos sueños y me gustaría explorar qué es lo que quiero hacer en un futuro”, dijo.

Por último, Diana Paola exhorta a las y los jóvenes de su edad a aprovechar cualquier oportunidad que se les presente, porque siempre se puede aprender algo nuevo que puede ampliar sus horizontes: “La vida no es nada más como tú la ves; estos aprendizajes te abren la mente a cosas nuevas y a decir: ‘Yo también puedo lograr esto, yo también puedo hacer esto’. No se cierren a nuevas experiencias, que no se arrepentirán”, concluyó.

Las y los adolescentes que quieran conocer más sobre los cursos pueden comunicarse a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas; o bien, acudir a las oficinas de la Casa del Adolescente del Sipinna, ubicadas en el Parque El Cedazo, con acceso por la avenida Mariano Hidalgo s/n, esquina con la avenida Aguascalientes Oriente, fraccionamiento Infonavit Morelos.