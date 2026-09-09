FOTONOTA

Tere Jiménez Destaca su Compromiso con la Educación Durante el 18.º Aniversario del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la celebración del 18.º aniversario del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, donde reiteró su compromiso con la educación y con el impulso a las y los jóvenes para que cuenten con más oportunidades de preparación y desarrollo profesional.

“Siempre digo que la educación es la mejor herencia que les pueden dejar sus padres y que les podemos dejar los gobiernos, porque son esas herramientas con las que van a ganar en el mundo. Si hay conocimiento, no hay fronteras ni límites. Escriban su propia historia con las palabras del éxito, el esfuerzo, el estudio y la superación”, les dijo Tere Jiménez a las y los estudiantes.

Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), reconoció el respaldo de la gobernadora a los institutos tecnológicos, así como a las ingenierías, la innovación y el impulso a todas las áreas de la ciencia.

“Los jóvenes estudiantes deben sentirse orgullosos, porque formamos una gran familia a nivel nacional. Somos 254 institutos tecnológicos y contamos con una matrícula cercana a los 650 mil estudiantes en todo el país. Para mí es un honor estar aquí en este día, reconociendo el talento de las y los docentes, así como el esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa”, enfatizó Jiménez López.

Finalmente, el director del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, José Ernesto Olvera González, dirigió un mensaje: “Después de 18 años, me queda claro que el Tecnológico se construye con personas: con jóvenes que quieren estudiar, profesores que quieren enseñar, directivos dispuestos a servir y autoridades que creen que la educación pública iguala oportunidades”.

Asimismo, durante el evento, la gobernadora Tere Jiménez y autoridades entregaron reconocimientos a docentes y personal administrativo por sus años de servicio y trayectoria, así como a investigadores por sus destacados logros.

En el evento, estuvieron presentes Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Luis Enrique Morales Castillo, segundo comandante del 4.º Regimiento Mecanizado de la 14/a. Zona Militar; Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Marco Polo Mendoza Otero, secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del TecNM, y Guillermo Hernández Duque, asesor de Educación e Internacionalización del Consejo Coordinador Empresarial Aguascalientes (CCEA).