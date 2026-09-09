Tere Jiménez Entrega Rehabilitación de la Carretera Estatal 90

Estudiantes del Norte Tendrán Traslados más Seguros

Se rehabilitaron más de 55 mil metros cuadrados, una superficie equivalente a 8.4 veces el estadio Victoria. Beneficiarios agradecieron a la gobernadora por esta obra. Vamos a pavimentar más calles, rehabilitar más escuelas y ayudar a todas las familias: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó la rehabilitación de la Carretera Estatal 90, una importante vía para los estudiantes que diariamente se trasladan al Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga y a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), así como para agricultores, comerciantes, trabajadores y familias de esta zona del estado.

Esta carretera conecta la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga con Estación Rincón y facilita los traslados de jóvenes provenientes principalmente de municipios como Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá que acuden a estas instituciones educativas, por lo que su rehabilitación permitirá contar con recorridos más seguros y en mejores condiciones.

“Vamos a seguir aquí en Pabellón de Arteaga. Con Lucero estamos trabajando coordinadas para atender las gestiones que se están haciendo. Gracias por confiar en nosotros. Vamos a pavimentar más calles, rehabilitar más escuelas y ayudar a todas las familias. Regreso pronto a seguir entregando nuevas obras; cuenten con el Gobierno del Estado”, resaltó la gobernadora.

En total, se rehabilitaron ocho kilómetros de la Carretera Estatal 90, equivalentes a más de 55 mil metros cuadrados, una superficie similar a 8.4 veces el Estadio Victoria, en beneficio de más de 47 mil personas.

Además de los estudiantes, esta vía es utilizada diariamente por personas que trabajan en el campo, comerciantes, trabajadores y familias, por lo que las mejoras también favorecen el traslado hacia sus centros de trabajo, comunidades y actividades cotidianas.

César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado, explicó que los trabajos consistieron en la colocación de carpeta asfáltica, bacheo y pintura. Además, se pintó la ciclovía y se instalaron vialetas reflectantes para delimitar los carriles y mejorar la seguridad vial.

“Fueron ocho kilómetros lineales los que se intervinieron. Vienen más tramos importantes para esta zona, así como otras calles. La gobernadora está trabajando siempre en conjunto con los municipios”, comentó Peralta Plancarte.

Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, destacó la importancia de mantener esta carretera en buenas condiciones debido a la cantidad y diversidad de personas que la utilizan diariamente.

“Para nosotros es muy importante que den mantenimiento a esta carretera, porque por aquí pasan personas del campo, estudiantes y trabajadores. Gracias por atender las gestiones; siempre están atentos y de verdad nos están apoyando. Gracias, gobernadora”, indicó Lucero Espinoza.

A nombre de las y los beneficiarios, Rodrigo Lucio Leal reconoció la importancia de continuar impulsando obras que mejoren las condiciones de las comunidades.

“Reconocemos el esfuerzo para realizar este proyecto, así como el compromiso de nuestra gobernadora Tere Jiménez y de nuestra presidenta, Lucero Espinoza, por escuchar a nuestras comunidades y seguir impulsando obras que se traducen en beneficios reales para nuestras familias”, finalizó.

En el evento también estuvieron presentes Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal por Aguascalientes; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Heriberto Gallegos Serna, diputados locales.