Amaga Crisis Financiera a Constructores de la Entidad

No hay Obra Pública ni Privada: CIC

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ricardo Carranza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles (CIC), en Zacatecas, dio a conocer que esa institución estatal entró en crisis debido a la falta de construcción a nivel nacional y estatal, y que si “en ese aspecto México sobrevive apenas, la CIC se encuentra en severas condiciones de carencias financieras al no haber ni obra pública ni privada”.

Luego de convocar a la conferencia denominada Sismos de Venezuela y Colombia que el próximo 14 de septiembre dará el especialista en el tema, Juan Jesús Gutiérrez Trejo, dijo que “todos los proyectos dirigidos a la construcción han bajado para el caso de los ingenieros civiles en las empresas” afiliadas a dicha cámara.

Indicó que hace tiempo sobreviven de sus trabajos “de algunas personas que nos dan apertura en lo que se refiere a la supervisión y revisión de sus proyectos de construcción”.

El coordinador dijo que la CIC capacita en cualquier tema de ingeniería civil y luego precisó que, como se diera a conocer un día anterior en la prueba PISA a nivel mundial, “México está reprobado en matemáticas y comprensión lectora, a causa de que no hay continuidad en los proyectos estatal y nacionales.

“Nosotros todavía no tenemos finanzas rojas, pero estas son bajas porque no hay obra pública al menos en Zacatecas y sobrevivimos de lo que trabajamos en el gobierno, la universidad y de la poca obra que podemos construir y realizar.

“Es de ello de donde nos mantenemos en la CIC, además que de manera constante nos seguimos capacitando en diversas áreas relacionadas con el tema”.

A partir de lo anterior, dijo que contrario a ese tipo de deficiencias, la CIC cuenta hace años con doctores en ingeniería altamente capacitados en evaluaciones y otros temas de la construcción, pero luego lamentó que, a pesar de ello, “estamos bajos en construcción”, a causa de que llevan tiempo sin contar con trabajo seguro.

La CIC es una instancia que apoya en la realización de todo tipo de proyectos relacionados con la construcción en municipios y estado, con el fin de que esas locaciones puedan bajar mayor cantidad de recursos para generar bancos para la realización de obra.

Alternativas Para el Gremio

Blanca Bricia Carreón Guardado, ingeniera en el área refirió que “algunos de nosotros, nos hemos dedicado a la consultoría en materia de protección civil para levantar dictámenes”.

Fue a causa de la falta de trabajo que muchos de los integrantes de la CIC se han tenido que dedicar a la gestoría y “con ello buscamos la manera de sobrevivir cuando no hay obra”.

“Esas son, entre otras, las formas por medio de las cuales podemos subsistir al no haber obra, que es nula en el estado de Zacatecas”.

Cabe destacar que la conferencia de Juan Jesús Gutiérrez Trejo se titula Sismos de Venezuela y Colombia de 2026; lecciones para la resiliencia y la ingeniería sísmica del futuro.

La charla tendrá lugar a las 17 horas del 14 de septiembre en la calle Roberto Cabral del Hoyo 103, fraccionamiento DIF en Zacatecas capital.