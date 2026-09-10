Anuncian el Festival del Pan Zacatecano

Se Realizará del 23 al 25 de Octubre

Por Gabriel Rodríguez Piña

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) anunció la realización de la expo artesanal en busca del pan tradicional de Zacatecas, evento que se realizará del 23 al 25 de octubre en la plazuela Miguel Auza, la Caja y Portales, para rastrear el origen histórico del producto entre los diversos tahoneros de la localidad.

Víctor Hugo García Ojeda, propietario de la panadería El Dorado, informó que hacen una atenta invitación a todo el gremio relacionado con el evento, denominado Festival del pan.

García Ojeda refirió que la idea central es promover al pan tradicional zacatecano “con la idea, primero de buscar, cuál es éste”.

En las celebraciones, los tahoneros realizarán una donación de pan tradicional para luego desarrollar el evento y recaudar dinero para apoyar a la Canainpa, de recién formación.

“Se trata de rastrear la presencia del pan tradicional, porque se habla de la cemita, los suspiros y el condoche, pero no tenemos detectados ni siquiera esos probables orígenes”.

El delegado del Canainpa Zacatecas, Óscar Humberto Meza Rivera, añadió: “Hemos viajado a varias ciudades porque Canainpa, que llegó a Zacatecas apenas en 2025, quiere que desarrollemos esa cultura por su tradición histórica, más allá del pan ranchero”.

Reiteró que intentan descubrir el origen de los panes que comían los mineros bajo tierra, el que les duraba muchos días.

“Se trata del primer festival, pero estamos en espera de vincularnos con los investigadores universitarios para rastrear ese hecho, pero nosotros apenas nos estamos incorporado al tema”.

Se preparan otros festivales con el fin de que venga otros panaderos a nivel nacional.