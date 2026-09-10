Piden a David Monreal, Miguel Varela y Diputados Suspender las Corridas de Toros en la Fenaza

Y Cuestionan uso de Recursos Públicos en la Tauromaquia

Por Nallely de León Montellano

Colectivos y organizaciones animalistas pidieron a las autoridades estatales y municipales suspender las corridas de toros programadas durante la Feria Nacional de Zacatecas 2026 y avanzar hacia una prohibición definitiva de estos espectáculos en la entidad.

En conferencia de prensa, representantes de distintas agrupaciones señalaron que su rechazo a la tauromaquia no se limita al maltrato animal, sino que también tiene implicaciones sociales, particularmente por la presencia de niñas, niños y adolescentes en las corridas.

Las organizaciones cuestionaron que la tauromaquia continúe presentándose como una actividad familiar y advirtieron que la exposición de las infancias a escenas de violencia puede contribuir a que estas prácticas se perciban como normales.

“No podemos hablar de prevención de la violencia, de educación para la paz, de empatía y de respeto, mientras llevamos a nuestras infancias a presenciar cómo un animal es perseguido, herido, acorralado y finalmente privado de la vida como parte de un espectáculo”, expusieron.

Aclararon que esto no significa afirmar que un niño que presencia una corrida se convertirá en una persona violenta, sino que su preocupación está relacionada con la exposición repetida a la violencia y la manera en que puede ser normalizada.

Los colectivos también cuestionaron el uso de recursos públicos para subsidiar, promover o mantener infraestructura relacionada con las corridas de toros, al considerar que esos recursos deberían atender necesidades como salud, educación y seguridad.

Como parte de su posicionamiento, presentaron un pliego dirigido al gobernador David Monreal Ávila, al presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, y al Congreso del Estado.

Entre sus peticiones se encuentra suspender las corridas programadas del 5 al 20 de septiembre, revisar la normativa que reconoce a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial en Zacatecas y establecer medidas para impedir la realización de eventos taurinos en los municipios del estado.

También plantearon adecuar las leyes locales de protección animal para sancionar las corridas de toros y pidieron incorporar en los programas educativos contenidos relacionados con la protección y cuidado de los animales.

Durante la conferencia, los animalistas sostuvieron además que la respuesta de la sociedad zacatecana hacia estos espectáculos está cambiando y utilizaron la asistencia registrada en la Plaza de Toros Monumental como uno de sus argumentos.

Afirmaron que actualmente existen corridas con menos de 500 asistentes en un recinto con capacidad cercana a 12 mil personas, aunque estas cifras corresponden a su propio posicionamiento y no se presentó en la rueda de prensa un registro oficial de asistencia.

Los representantes de los colectivos señalaron que su movimiento ha recibido amenazas y agresiones, y pidieron que su postura pueda expresarse sin confrontaciones.

El abogado que participa en la defensa jurídica del movimiento, informó que ya se presentó un nuevo recurso legal con la intención de ir más allá de las corridas programadas para la feria de este año y buscar que la tauromaquia deje de realizarse en Zacatecas.

Los colectivos insistieron en que no buscan confrontarse con quienes tienen una postura distinta, sino impulsar cambios legales y sociales para que las nuevas generaciones crezcan bajo una idea de respeto hacia los animales y rechazo a la violencia como espectáculo.