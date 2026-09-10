Presentan Ante el Pleno el Dictamen de ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas

Tras su Aprobación en Comisiones

Por Nallely de León Montellano

Ante el Congreso del Estado se presentó el nuevo marco legal en materia de desaparición y búsqueda de personas, con el que se busca establecer responsabilidades para las autoridades y garantizar una mayor participación de las familias durante las acciones de búsqueda e investigación.

El dictamen aprobado por las comisiones de Seguridad Pública y Prevención del Delito y de Justicia contempla la expedición de la Ley en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Zacatecas, además de modificaciones a diversas leyes estatales relacionadas con la Fiscalía, los municipios, salud, educación y el Poder Legislativo.

Entre los cambios se plantea establecer mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación y esclarecimiento de los hechos relacionados con estos delitos.

La nueva legislación también contempla reglas para el funcionamiento de la Comisión Local de Búsqueda y establece medidas de protección para las personas desaparecidas mientras se conoce su paradero.

Para sus familiares, el dictamen contempla atención, asistencia y protección, así como la posibilidad de reparación integral y garantías de no repetición cuando corresponda.

Uno de los puntos centrales es la participación de las familias. La ley busca garantizar que los familiares de las víctimas directas puedan intervenir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación.

También podrán aportar información y datos durante las investigaciones, de acuerdo con el contenido aprobado por el Legislativo.

El nuevo ordenamiento contempla además procedimientos para la identificación de personas fallecidas que no hayan sido identificadas o reclamadas, mediante herramientas técnicas, científicas y tecnológicas, con el propósito de lograr su identificación, resguardo y restitución a sus familiares.

Lo anterior se llevó a cabo durante la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de la LXV Legislatura, en la que también fueron presentadas seis iniciativas y otros asuntos legislativos.