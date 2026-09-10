Ratifican Diputados Priístas Denuncia Contra el Secretario de la Función Pública

En la Fiscalía General de Justicia

El Grupo Parlamentario del PRI integrado por las diputadas Isadora Santivañez Ríos, Dayanne Cruz Hernández, David González Hernández, Roberto Lamas Alvarado y Carlos Peña Badillo, ratificaron la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas contra el secretario de la Función Pública.

De acuerdo con dicha denuncia, que formalmente se interpuso el 24 de agosto, a las 21:48 horas, ante la Fiscalía Anticorrupción y la cual fue recibida en la Unidad de Investigación, acusa al secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado por abuso de autoridad, uso de recursos públicos, más lo que resulte.

Los diputados priistas consideran que, ante el comportamiento opaco, omiso y poco profesional del funcionario aludido, se hizo necesario la intervención de la Fiscalía General de Justicia para que revise y ofrezca una resolución sobre este asunto, que es tan obvio, por la utilización de personal, equipos y recursos públicos para colocar mantas y utilizar las redes sociales en la Secretaría de la Función Pública.

La representación priísta estará atenta para insistir ante el Fiscal General del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, para que este caso no sea archivado y se le dé la respuesta que merece.