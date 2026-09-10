Renata Ávila Exige “Explicación Pública, Clara y Puntual” Sobre Fichas de Vetados Para el Informe

“La Crítica no se Ficha, La Pluralidad no se Vigila”

Por Nallely de León Montellano

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Renata Ávila Valadez, cuestionó la presunta elaboración de fichas con información personal de periodistas, activistas, integrantes de colectivos y personas críticas al gobierno, que habrían sido utilizadas en el marco del informe de Gobierno de 2026.

A través de un pronunciamiento, la legisladora recordó que en 2024, durante el Tercer Informe de Gobierno, se hizo pública una lista con nombres y fotografías de personas identificadas como “no gratas” o “problemáticas”, entre ellas madres buscadoras y otras voces críticas.

Señaló que en aquel momento colectivos denunciaron el riesgo que implicaba este tipo de perfilamiento, mientras que el Gobierno del Estado negó públicamente que existiera una lista destinada a impedir el acceso a un evento.

Ávila Valadez sostuvo que, dos años después, resulta preocupante que nuevamente aparezcan documentos de esta naturaleza y afirmó que las fichas conocidas en esta ocasión contienen más información.

De acuerdo con la diputada, incluyen nombres, fotografías, domicilios, datos de vehículos y placas, además de señalamientos sobre las personas y un apartado denominado “Acuerdos”. También señaló que en las hojas aparece un emblema asociado visualmente con una corporación policial.

Ante ello, cuestionó quién elaboró las fichas, quién ordenó recabar la información, con qué finalidad y de dónde fueron obtenidos los datos personales.

También preguntó qué significan los “Acuerdos” asentados en los documentos, qué institución tiene esa información y qué uso se le está dando.

“No estamos hablando solamente de una lista de acceso a un evento. Estamos hablando de documentos que contienen información personal y perfiles de periodistas, activistas, integrantes de colectivos y personas críticas al gobierno”, expresó.

La diputada consideró que la rendición de cuentas debe permitir el escrutinio, la crítica y la pluralidad, y sostuvo que disentir o cuestionar al gobierno no convierte a una persona en su enemiga.

Ávila Valadez hizo una distinción entre los protocolos de seguridad que pueden establecerse para un evento público y la elaboración de fichas sobre personas por su actividad, opiniones o participación social.

“En 2024 se negó la existencia de aquella lista. Hoy, frente a estos documentos, se debe una explicación pública, clara y puntual”, afirmó.

La legisladora cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las personas que aparecen en las fichas, entre ellas Cristela Trejo Ortiz y Eduardo Goitia Martínez.

“La crítica no se ficha. La pluralidad no se vigila. Y la rendición de cuentas no debería tener una lista de personas incómodas”, finalizó.