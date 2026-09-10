Sismo Ocurrido en la Capital no Causó Afectaciones: Jorge Luis Gallardo

“Hay Algunos Movimientos de Placas Tectónicas”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El sismo registrado la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en los alrededores de Zacatecas capital, no causó daño alguno ni en lo humano, físico y material, informó Jorge Luis Gallardo, titular de Protección Civil (PC) en el estado de Zacatecas.

Gallardo Álvarez informó que acorde con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo fue de magnitud 2.0 grados Richter a las 12:10 horas.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 2 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas y tuvo profundidad focal de 5.1 kilómetros.

El titular de PC añadió que a pesar de que Zacatecas no es una zona sísmica, “se han estado presentando algunos movimientos de placas tectónicas en el subsuelo”.

Al hablar sobre las lluvias ocurridas en Genaro Codina, advirtió que se ha trabajado en ello cuando, en días pasados, esa localidad resultó arrasada por las precipitaciones pluviales, lo mismo que PC Zacatecas ha estado trabajando en lo relativo a incendios forestales y otros siniestros.

Sobre esto último, dijo que se han estado monitoreando presas, cuerpos de agua, estanques y ríos y que muchos de los vasos captadores de agua en la entidad tienen ya niveles cercanos a 102 por ciento y la que tiene menos llega a 40 por ciento.

Sobre el descarrilamiento del tren en la capital del estado dijo que ese hecho se registró en un autotanque y un vagón, que se salieron de la vía y otros 10 más, hechos con los cuales se trabaja con Ferrocarriles de México (Ferromex) pero que se deberán realizar investigaciones al respecto para determinar las causas en terrenos, velocidad y otros.

Fincas en Colapso

Sobre las fincas a punto de desplomarse en el centro de la ciudad, sobre todo en tiempos de lluvia, el comandante Gallardo Álvarez afirmó que existe riesgo de colapso en al menos 159 de ellas “en punto rojo y por colapsar”, ante lo cual se han tenido acercamientos con sus propietarios y además se buscará qué hacer al respecto con los gobiernos estatal y municipal.

Otros municipios como Fresnillo y Jerez tienen el mismo problema y añadió que en lo relativo a las bóvedas subterráneas, se sigue trabajando en ellas, a la par que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) colabora en la elaboración de estudios en la materia.

“Aprobaron el primer recurso para intervenir (del que no quiso adelantar montos), pero pasado el 16 de septiembre lo tendremos fresco para la primera intervención”, destacó.

Las labores podrían empezar antes de que concluya septiembre y se intervendría el área central.

Sobre el siniestro en Ojocaliente, añadió que luego de realizarse un primer levantamiento se realizará la reparación de la infraestructura “pero no hubo necesidad de desplazar a nadie de las 10 casas afectadas aun cuando se tienen que realizar labores estructurales en puertas y ventanas en ellas”.

A Discreción

Finalmente, desmintió en corto al alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, debido a que este último calificó hace poco como ineficientes los recursos con que cuenta ese organismo protector en el estado de Zacatecas.

Lo anterior, a causa de que en meses pasados, cuando un incendio consumió las bodegas de Segalmex, hoy Alimentación para el Bienestar, Varela Pinedo informó que “vino a ayudarnos Protección Civil de Huejúcar, Jalisco, localidad que tiene por sí sola mayor equipamiento que todo el estado de Zacatecas en términos de protección civil”.

A ello, Gallardo Álvarez respondió: “Llevo 20 años en este cargo, no tengo color político, pero sí puedo decir que el equipo municipal se equivoca, sí tenemos recursos y no le permito que nos descalifique de ese modo”.