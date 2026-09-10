Por Primera Vez, la Selección Mexicana Femenil de Futbol Jugará en Aguascalientes

La Selección Mexicana Femenil de futbol jugará por primera vez en Aguascalientes. El Tricolor se enfrentará a Jamaica el próximo viernes 9 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Victoria, en un partido amistoso de fecha FIFA.

Este encuentro servirá como preparación para los próximos compromisos internacionales, entre ellos las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, se contará con la participación de Jackie Ovalle, figura de la Selección Mexicana y orgullosamente originaria de Aguascalientes.

¡Aguascalientes está listo para recibir por primera vez al Tricolor Femenil!

Boletos ya a la venta en: www.boletomovil.com