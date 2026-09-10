Reconocen a dos Carreras de la Universidad Politécnica de Aguascalientes por su Calidad Educativa

A Través del Ceneval

Ingeniería Mecánica Automotriz e Ingeniería en Sistemas Computacionales fueron distinguidas por el Ceneval. El reconocimiento se obtuvo por el destacado desempeño de sus egresados en una evaluación nacional.

Las carreras de Ingeniería Mecánica Automotriz e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) recibieron un reconocimiento nacional por la calidad de la formación que brindan a sus estudiantes.

El reconocimiento fue otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), luego de los buenos resultados obtenidos por egresados de ambas carreras en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL Plus), una evaluación que mide los conocimientos y habilidades adquiridos durante sus estudios universitarios.

Gracias a estos resultados, ambas carreras fueron incorporadas al Padrón EGEL Plus de Programas de Alto Rendimiento Académico, que reconoce a los programas universitarios cuyos egresados destacan por su desempeño en esta evaluación nacional.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en el Estado de México.

El rector de la UPA, Otto Granados Franco, destacó que este logro refleja el trabajo de estudiantes, egresados, docentes y personal académico, así como la preparación que reciben quienes estudian en esta universidad.

“Este galardón del Ceneval nos llena de orgullo porque refleja directamente la calidad de la formación que reciben nuestras y nuestros estudiantes. La Ingeniería Mecánica Automotriz y la Ingeniería en Sistemas Computacionales han demostrado, a través de sus egresados, que cuentan con una sólida preparación para enfrentar los retos de un mundo globalizado”, expresó.

Granados Franco señaló que la Universidad Politécnica de Aguascalientes continuará trabajando para mantener la calidad de sus programas y formar profesionistas preparados para incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo de Aguascalientes y de México.