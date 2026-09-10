Ya Puedes Tramitar Permisos Vehiculares Para Circulación en Plaza Vestir

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que el Departamento de Licencias y Permisos de Conducir ya amplió sus servicios en el Centro de Atención Vehicular (CAV) de Plaza Vestir; el objetivo es facilitar y acercar a la ciudadanía cada vez más trámites relacionados con el uso de vehículos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, dio a conocer que en este nuevo espacio ya se ofrece el trámite de permisos vehiculares para circulación, que se suma a los servicios que ya se otorgaban, como el Curso de Educación Vial, el trámite de licencia de conducir por primera vez y la renovación de este documento.

Martínez Romo explicó que se continúa trabajando en la migración del Departamento de Licencias de Conducir desde las oficinas centrales de la SSPE al nuevo Centro de Atención Vehicular; dijo que los servicios que ofrece dicha área están disponibles de manera habitual tanto en las instalaciones de la dependencia como en Plaza Vestir.

Señaló que en la SSPE, además del trámite de permisos vehiculares para circulación, también se puede realizar el pago de infracciones. Precisó que para hacer gestiones, tanto en el Centro de Atención Vehicular como en las instalaciones de la SSPE, es necesario presentar la siguiente documentación vigente:

Permisos vehiculares para circulación (original y copia):

Identificación oficial vigente: credencial de elector (INE), pasaporte o cartilla militar

Comprobante de domicilio: original, con antigüedad no mayor a dos o tres meses

Factura de origen del vehículo: o bien, carta factura vigente si el auto se compró a crédito

Refacturación o contratos de compraventa: en caso de que el vehículo haya tenido dueños anteriores, para demostrar la continuidad de la propiedad

Comprobante de baja de placas: Si se trata de un vehículo usado, debes acreditar que las placas anteriores fueron dadas de baja en el Portal de Contribuciones Vehiculares de Aguascalientes o la entidad correspondiente

Documentos de importación (si aplica): título de propiedad y pedimento de importación para autos extranjeros

Para personas morales: acta constitutiva y poder notarial del representante legal

Para renovación de licencia de conducir (original y copia):

Licencia de conducir anterior (vencida)

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente de Aguascalientes (no mayor a tres meses)

CURP certificada

Licencia por primera vez (original y copia):

Identificación oficial vigente (INE)

Comprobante de domicilio actual

CURP certificada

Constancia de aprobación del Curso de Educación Vial (si ya lo tomaste previamente, de lo contrario se gestiona ahí)

El CAV se ubica en el segundo piso de Plaza Vestir, en el bulevar José María Chávez No. 1940, Cd. Industrial, justo en el acceso principal, a un lado de las letras del centro comercial (subiendo las escaleras), con un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Para más información, la ciudadanía puede enviar un mensaje de WhatsApp al 449 756 83 36.