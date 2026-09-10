Yuri Pondrá a Cantar a Aguascalientes Este 15 de Septiembre en Plaza Patria

Celebración Inicia a las 2:00 de la Tarde

Habrá un amplio programa de actividades gratuitas, además de una gran variedad de antojitos mexicanos para disfrutar en familia. El Grito de Independencia se llevará a cabo en punto de las 10:00 de la noche.

Yuri llegará a la Plaza Patria este 15 de septiembre para celebrar junto a las familias de Aguascalientes el 216.º aniversario de la Independencia de México, en una noche llena de música, tradición, sabor y actividades gratuitas para todas las edades.

La celebración comenzará desde las 2:00 de la tarde con la entrega de boletos para degustar una amplia variedad de antojitos mexicanos: bolillos con crema, chascas, churros rellenos, enchiladas, frituras, pozole, tacos, tamales y muchas delicias más.

A las 4:30 de la tarde, arrancará el Festival Artístico, con mariachi, música mexicana, la participación de la Compañía Estatal de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), banda y la presentación del Mariachi Imperial Azteca, entre otros espectáculos.

A partir de las 6:00 de la tarde, el Palacio de Gobierno abrirá sus puertas para recibir a las y los asistentes con una tradicional verbena mexicana, donde habrá aguas frescas, tacos de canasta, tacos dorados, tamales y otros antojitos para compartir.

A las 10:00 de la noche, llegará uno de los momentos más esperados: la gobernadora Tere Jiménez encabezará el tradicional Grito de Independencia. Al terminar, el cielo se iluminará con un espectáculo de pirotecnia para dar paso al concierto de Yuri, quien llegará a Aguascalientes con su exitoso espectáculo “Icónica Recargado”.

Para que todas y todos puedan ser parte de esta celebración, durante el concierto se contará con un espacio especial para personas adultas mayores y personas con discapacidad, a fin de que puedan disfrutar del espectáculo con mayor comodidad.

Además, se implementará un operativo especial de seguridad durante toda la jornada, con el objetivo de que las familias puedan celebrar y disfrutar con tranquilidad.

¡Vive una noche llena de música y tradición, y celebremos juntos el orgullo de ser mexicanos!