Alcanzan Acuerdo la Asamblea Comunal Revolucionaria y el Municipio de Guadalupe

Concluye Protesta en la Presidencia Municipal

Por Nallely De León Montellano

La Asamblea Comunal Revolucionaria Sección 02 concluyó la jornada de protesta que mantuvo este jueves en la Presidencia Municipal de Guadalupe, luego de alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento para atender parte de las demandas planteadas por sus integrantes.

Francisco Martínez, secretario general de la organización, explicó que la movilización se realizó después de que no alcanzaran acuerdos durante la reunión del 8 de septiembre, en la que, según señaló, fueron convocadas autoridades de distintas comunidades, situación que consideraron un intento de confrontación con su movimiento.

Entre las principales demandas se encontraba la entrega de apoyos sociales para sus agremiados, pues afirmó que durante dos años no habían recibido este tipo de beneficios. Señaló que únicamente se les habían entregado tres tinacos para un grupo de alrededor de mil 200 integrantes.

También solicitaron atención a necesidades de infraestructura, principalmente en calles e instalaciones municipales de las comunidades que forman parte de la organización.

Martínez aclaró que la Asamblea Comunal Revolucionaria no pretende fungir como intermediaria para la entrega de apoyos, sino como gestora. Planteó que los trámites y la entrega de beneficios se realicen directamente con las personas de las comunidades.

Durante la jornada, alrededor de 70 comuneros participaron en la toma de las instalaciones municipales y se contemplaron relevos con otro grupo de 70 personas. También recibieron respaldo de normalistas de San Marcos, con quienes mantienen un acuerdo de solidaridad.

El dirigente sostuvo además que la organización no busca confrontarse con las autoridades y rechazó que hayan firmado la minuta difundida en redes sociales sobre la reunión del 8 de septiembre.

Tras la movilización, la Asamblea informó que acordó con el Ayuntamiento de Guadalupe integrar y entregar apoyos sociales a sus agremiados, además de instalar mesas de trabajo para dar seguimiento a los distintos puntos de su pliego petitorio.

También se establecieron acuerdos relacionados con infraestructura de calles, uno de los temas considerados prioritarios para las comunidades.

Con estos acuerdos, la organización dio por concluida la jornada de lucha, aunque señaló que continuará realizando gestiones para dar seguimiento a sus demandas.