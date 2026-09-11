Aunque se Cuelen “Impresentables”, Trejo Reyes Pide Alianza PRI-PAN-PRD

“No es el Momento de que Nadie sea Descartado”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El exsenador panista por Zacatecas, José Isabel Trejo Reyes, llamó a conformar una gran alianza opositora de PRI-PAN y PRD para vencer a Morena en las elecciones del año 2027 y aclaró que “algunos quienes pudieran ir dentro de ese polo opositor son tal vez impresentables”.

Acompañado del diputado local Eleuterio Ramos y del líder taxista Clemente Velázquez, Trejo Reyes destacó que tal hecho no solamente es posible sino, además, necesario.

Habló de lo “quemados” que pudieran ser o estar algunos de los personajes dentro del pasado político inmediato en la entidad zacatecana, pero aseguró que “no es el momento de que nadie sea descartado ya que se la deben jugar y sumarse al proyecto”.

Advirtió que a ese llamado deben justamente deben participar todos, porque si se trata de descartes, es muy probable que entonces nadie pudiera participar.

Trejo Reyes, Velázquez Medellín y Ramos destacaron que existe una lista de personajes entre partidos políticos y ciudadanos, susceptibles que estarían interesados en conformar una alianza para enfrentar a Morena.

Además, realizaron un llamado a las dirigencias del PRD, PAN y PRI para comenzar a trabajar en el proyecto.

De igual manera, Eleuterio Ramos dijo que se convoca a la unidad, a propuesta de Trejo Reyes, que nosotros queremos replicar “por lo que ahora tenemos una respuesta masiva de actores y sectores, además de ciudadanos quienes quieren, a partir de este momento, subir el tono en materia política por el bien de la entidad”.

Convocaron en particular a los tres líderes de los partidos opositores: PRI, PAN y PRD, con el fin de que “se pronuncien para que promuevan la posibilidad de esta alianza”.

Ramos Leal añadió que incluso dentro de esa misma convocatoria se invitaba a otros que forman parte del bloque oficialista, para el caso del Verde y PT, “entre quienes cabe la posibilidad de que pudieran opinar diferente para el 2027”.

Asimismo, añadió que son bienvenidos a discutir el tema aquellos que militan dentro y fuera de los partidos políticos opositores.